La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del año

La inflación de agosto fue del 1,7%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.

Como se esperaba, se trató de una cifra inferior al 2,1% que se había registrado en julio y se recuperó así el sendero a la baja con el que se entusiasmaba el Gobierno para la segunda parte del año.

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La variación mensual se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a julio (2,1%). El IPC nacional acumuló un alza de 33,5%% en los últimos 12 meses.

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda. (TN y NA)

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