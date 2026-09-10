El FMI confirmó que enviará este mes una misión a Buenos Aires para comenzar la 3ª revisión del acuerdo

El FMI confirmó este jueves que una misión del organismo llegará al país en la semana del 21 de septiembre para iniciar la revisión del acuerdo firmado en abril del año pasado. La auditoría se realizará sobre los números de la economía al cierre del segundo trimestre. Los técnicos evaluarán las metas fiscales y de acumulación de reservas.

A fin de este mes, además, la Argentina debe pagarle un vencimiento de casi US$800 millones a la entidad multilateral.

La vocera del organismo, Julie Kozack, elogió en conferencia de prensa los logros del plan de estabilización del gobierno de Javier Milei en materia de superávit fiscal y reducción de la inflación. “Se ha reactivado el crecimiento, se ha reducido la pobreza y se están recomponiendo las reservas internacionales”, dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También resaltó la creciente confianza del mercado, que se tradujo en una baja del riesgo país, mejoras en las calificaciones crediticias y una cartera creciente de proyectos de inversión privada. Con todo, Kozack reconoció los desafíos que continúan pendientes.

“De cara al futuro, la prioridad clave para la Argentina sigue siendo fortalecer aún más sus marcos de política y su resiliencia económica. Esto incluye continuar recomponiendo los colchones de reservas, reducir el riesgo de financiamiento, preservar el ancla fiscal establecida y reforzar los marcos de política para preparar al país ante posibles shocks futuros”, detalló.

Y añadió que existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas sobre la importancia de ampliar al resto de la economía el alcance de los beneficios de la estabilización y el crecimiento en sectores como la energía, la minería y el agro.

También aseguró que se está trabajando en resolver problemas de infraestructura mediante la licitación de rutas y trenes y pidió darle más profundidad a los mercados locales de crédito.

Para el FMI, la morosidad creciente no es un riesgo

Precisamente por el bajo nivel de endeudamiento de los argentinos, que Kozack calculó en 8% en relación con el PBI, es que el FMI consideró que el aumento reciente de la morosidad no es un riesgo para el sistema financiero.

“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”, afirmó.

“El endeudamiento de los hogares en el país se mantiene relativamente bajo: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina. Asimismo, vemos que los bancos cuentan con una buena capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en situación de incumplimiento”, argumentó Kozack.

Según los últimos datos oficiales, la irregularidad en los pagos se ubicó en el 7,7% del total de préstamos pero supera el 12% en las tarjetas de crédito de las familias y es mayor al 16% en los préstamos personales. Son niveles récord en los últimos 20 años. (TN)