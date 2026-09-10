Hidrovía del río Paraná: nueva concesión inició con rebaja de tarifas y fuerte plan de inversión

El consorcio asumió el manejo de una infraestructura estratégica que nuclea a cerca de 60 terminales portuarias

La sociedad Vía Navegable Argentina, conformada por la firma belga Jan de Nul y la empresa nacional Servimagnus, tomó formalmente este jueves el control operativo de la Hidrovía del río Paraná.

Tras completarse el proceso licitatorio y la rúbrica contractual, el consorcio asumió el manejo de una infraestructura estratégica que nuclea a cerca de 60 terminales portuarias y por donde transita el 80% de las exportaciones argentinas hacia el comercio global.

Reducción de costos para el sector agroexportador

El desembarco de los nuevos operadores traerá un alivio directo para el comercio exterior, ya que la tarifa de peaje descenderá un 13,5%, pasando de US$ 4,30 a US$ 3,80 por tonelada de registro neto.

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En ese marco, la baja de costos representará un beneficio de entre 375 y 456 millones de dólares al año para la cadena logística, otorgándole mayor competitividad a las terminales del Gran Rosario y de todo el Litoral.

Desde la compañía destacaron que la medida constituye el primer paso hacia una etapa orientada a consolidar la previsibilidad y la eficiencia en la navegación fluvial.

Obras de dragado y proyección a 25 años

El plan de trabajo incluirá tareas intensivas de dragado, redragado, balizamiento y ensanche del canal, incorporando innovación tecnológica para asegurar el paso de buques de gran porte con menores demoras operativas.

El contrato de concesión se extenderá durante los próximos 25 años, período en el cual se estima que las inversiones globales alcanzarán los 10.000 millones de dólares para la modernización integral de la traza. (Cuestión Entrerriana)