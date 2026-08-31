Nepal: la cifra de muertos asciende a más de 900 tras el colapso glaciar

El número de muertos por el devastador alud de lodo ocurrido en Nepal el pasado miércoles ascendió a 903, según la última información brindada por la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que 4.247 personas aún permanecen desaparecidas.

En las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia trabajan 20.819 efectivos de seguridad, informó dicha autoridad sobre el desastre que además dejó un total de 267 heridos.

En ese contexto, mientras se aceleran los esfuerzos de rescate y alivio luego de que el colapso glaciar también afectara al puerto de Gyirong, en la frontera China-Nepal, el Ministerio de Recursos Naturales y la Administración Meteorológica de China emitieron de manera conjunta una alerta amarilla por riesgo de desastres geológicos, el tercero de los cuatro niveles en el sistema de alerta de China.

Esta alerta advierte sobre riesgos relativamente altos en partes del sur de Xizang, que incluye a la zona de Gyirong, hasta las 20 (hora local) del lunes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La emergencia comienza a abrir un nuevo frente sanitario debido a la escasez de agua potable y al riesgo de contaminación de las fuentes de abastecimiento.

En ese sentido, en las zonas que permanecen incomunicadas, los daños en las redes de distribución y la posible contaminación de las fuentes de agua generan preocupación por la aparición de enfermedades, reportó la agencia ANSA.

La magnitud de la catástrofe dejó comunidades sin acceso regular a agua limpia para beber y para las necesidades básicas de higiene, mientras los equipos de emergencia intentan restablecer las comunicaciones y el suministro de servicios esenciales.

En un primer momento, los científicos creyeron que la causa del desastre en Nepal había sido un terremoto, aunque luego descubrieron que los temblores registrados en realidad estaban relacionados con un "colapso glaciar", una consecuencia de un gran deslizamiento de hielo y escombros. (NA)