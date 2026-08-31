Argentina lo tuvo contra las cuerdas al invicto Canadá: 97 a 92

Argentina perdió esta noche frente a Canadá, en Quebec, por 97 a 92, por el grupo F de la ventana FIBA, clasificatoria para el Mundial de Qatar 2027.

Un gran primer tiempo le permitió a la albiceleste tener hasta 17 puntos de luz durante el segundo cuarto, en un partido que volvió a dejar muy buenas sensaciones.

De movida los locales, que mantuvieron el invicto (8-0) y hoy clasificaron, impusieron su presencia, escapando 13-6.

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Hubo un tiempo muerto por parte de Pablo Prigioni que cambió al equipo favorecido, claro, por la alta efectividad a distancia.

Fue Nicolás Laprovíttola quien marcó ese camino. Con un parcial de 14-1, entre ellos 12 puntos de Lapro, la albiceleste pasó al frente 20-14 con 4m05 por jugar del primer tiempo.

Subió muchísimo su promedio de anotación, empezó a dominar en el 1x1 con Leandro Bolmaro, Gonzalo Bressan ingresó bien y se fajó abajo, y ese parcial se extendió a ¡21-3!, con 1m30 por delante.

Canadá maquilló el resultado parcial con un 7-0, para cerrar el primer cuarto 29-23 arriba Argentina, con 6-7 en dobles y 4-9 en triples.

En el inicio del segundo cuarto, un rompimiento y doble más un triple de Gonzalo Corbalán dejaron en claro que la albiceleste estaba sólida. Y otra vez apareció el tiro a distancia, 7-12 en triples, para sacar la máxima de 17 (40-23) en 1m40.

Argentina se hizo grande en defensa, le jugó de igual a igual a un rival de mayor contextura física, marcó bien cada gesto técnico al momento de atacar y con todo eso mostró su mejor versión.

Claro que los canadienses poco a poco se pusieron más firmes atrás, y congestionaron el tránsito de Argentina, básicamente cuando intentó recorrer la zona de la pintura.

Un parcial de 10-0 estampó el local, para ponerse a 7. Creció el juego colectivo canadiense, con Lugentz Dort, Alexander Walker, Marcus Carr y Mfiondo Kabengele, plasmando su gran pasaje con un parcial de 17-5 y recortando a 5 (45-40).

Con esa diferencia logró irse al descanso largo Argentina. De todos modos, parecía difícil mantener el nivel de exigencia física de los locales.

Y al regreso de vestuarios, Canadá, con parcial de 9-3, recuperó la ventaja, 57-56, en 3m22.

El local fue obligando a la Argentina a tomar tiros forzados, estirando más la defensa, cortando los circuitos y llegando a sacar 7 de luz en el tercer cuarto (71-64), diferencia que la albiceleste recortó sobre el cierre del período: 73-69.

En el último se mantuvo la tendencia local, con una Argentina que sintió el paso de los minutos y le costó contener los ataques canadienses.

De todos modos, la albiceleste siguió luchando dentro de sus posibilidades, no se dio por vencida, Laprovíttola clavó dos triples y, a falta de 1m44 Argentina inquietó con el 88-84.

En la respuesta y con una reposición de siete segundos, Alexander Walker clavó un triple esquinado: 91-84.

Aunque el encendido Laprovíttola le pagó con la misma moneda: 91-87.

Otra vez Walker sacó una falta y anotó los dos libres (93-87).

Enfrente, rápidamente Bolmaro atacó el canasto y recibió tapa de Kabengele. La pelota igual quedó para Argentina, que falló dos triples.

Ya con apenas 35 segundos por delante, el partido se fue cerrando con definiciones desde la línea y desde ahí Canadá le fue bajando la persiana al juego.

Los otros

Por el mismo grupo, Uruguay venció de local a Puerto Rico, 80 a 75 y Bahamas a Panamá, 100-82.

Posiciones

1º) Canadá (8-0), 2º) Uruguay (6-2), 3º) Argentina (6-2), 4º) Bahamas (4-4), 5º) Puerto Rico (2-6) y 6º) Panamá (2-6).

A esperar

Los próximos compromisos de Argentina serán de local, ante Bahamas, el jueves 26 de noviembre y ante Canadá, el domingo 29 del mismo mes, ambos en Mar del Plata.

Mientras que los últimos dos serán de visitante, en febrero de 2027 -sin fecha confirmada-, ante Puerto Rico y Bahamas.

Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial.

El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.