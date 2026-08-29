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Ingeniero White: un robo afecta el servicio de cloacas en Barrio Plan Federal

Hasta tanto se logre la reposición de los materiales sustraídos que permitan recuperar la operación de la instalación, puede registrarse carga en la red cloacal.

Foto Archivo La Nueva.

Aguas Bonaerenses informa que se ha registrado el robo del cableado eléctrico de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales del Barrio Plan Federal, en Ingeniero White.

Hasta tanto se logre la reposición de los materiales sustraídos que permitan recuperar la operación de la instalación, puede registrarse carga en la red cloacal.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
 

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