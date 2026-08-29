Alerta amarilla por lluvias para Cabildo y Corti
El Servicio Meteorológico Nacional puso en alerta a estas dos localidades saliendo de la misma el resto del distrito bahiense.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que Cabildo y Corti está bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que el resto del distrito se encuentra fuera de la misma.
Según indicaron fuentes oficiales los episodios de lluvia no serían de alta intensidad, aunque mantienen el aviso debiendo tomar las precauciones del caso:
Posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que se monitorea podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos.
Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
Recomendaciones:
- Si te encontrás en el exterior (vía pública) donde se producen vientos y lluvias fuertes; debes realizar las siguientes acciones:
- Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
- No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)
- No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)
- Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)
- Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
- Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.
- Aumentá la distancia con el auto de adelante.
- Reducí la velocidad de manejo.
- No olvides utilizar el cinturón de seguridad.
- Evitá transitar por las calles anegadas.