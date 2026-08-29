Alerta amarilla por lluvias para Cabildo y Corti

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que Cabildo y Corti está bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que el resto del distrito se encuentra fuera de la misma.

Según indicaron fuentes oficiales los episodios de lluvia no serían de alta intensidad, aunque mantienen el aviso debiendo tomar las precauciones del caso:

Posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que se monitorea podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de los alerta emitidos.

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Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

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