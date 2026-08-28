Tras la fractura de peroné de Tomás Aranda, qué plazos manejan en Boca para su regreso

El miércoles se dio a conocer una durísima noticia para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné de su pierna derecha en el entrenamiento. El juvenil era una de las figuras del equipo de Arruabarrena y generó un impacto total entre los hinchas.

Luego de este incidente en la práctica, desde el Xeneize le realizaron estudios para constatar la lesión y fue operado este viernes según informó el Xeneize a través de un posteo en sus redes sociales.

Teniendo en cuenta los plazos médicos, Aranda tendrá una recuperación de entre cuatro y seis meses para volver a la actividad profesional, por lo que se perderá lo que resta del año. Desde el club estiman que podría estar disponible para la pretemporada del 2027.

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Esta noticia conmocionó a los hinchas de Boca y las reacciones en las redes sociales fueron de mucha tristeza por el habilidoso futbolista. Desde su irrupción en la primera del Xeneize, Aranda fue uno de los preferidos de los hinchas y rápidamente se hizo dueño del juego del equipo.

Con esta baja, el Vasco Arruabarrena tendrá la dura tarea de reemplazarlo y buscar alternativas para suplir la ausencia de uno de los proyectos más importantes del fútbol argentino.

Cómo fue la lesión de Tomás Aranda

Las primeras informaciones extraoficiales surgidas del entrenamiento a puertas cerradas en el predio de Ezeiza señalan que el futbolista se trabó el tobillo en el césped durante la entrada en calor y sufrió la lesión en la sindesmosis, la articulación fibrosa que une la tibia con el peroné.

Las alternativas del Vasco Arruabarrena para reemplazar a Tomás Aranda en Boca

La alternativa de perfil más similar es Alan Velasco, un futbolista natural para ocupar la posición de enlace o mediapunta. Su buen manejo de pelota, la gambeta corta y la agresividad para romper líneas en los últimos metros lo colocan como la variante principal.

Otra opción de jerarquía es el chileno Carlos Palacios, quien transita la etapa final de recuperación de su lesión. Aunque todavía precisa sumar minutos para estar al cien por ciento en lo físico, su visión de juego y su experiencia internacional lo transforman en una carta de mucho peso para asumir la generación futbolística.

En el plano de las adaptaciones tácticas aparece Kevin Zenón. Si bien su posición natural es la de volante por la banda izquierda, el zurdo cuenta con la versatilidad necesaria para cerrarse y trabajar por el carril central. Con esta alternativa, el equipo ganaría dinámica, remate de media distancia y mayor despliegue para el balance defensivo.

Por último, la gran sorpresa en el radar de Arruabarrena esLautaro Bianco (19 años), la nueva joya de la Reserva xeneize. El juvenil viene pidiendo pista a fuerza de grandes actuaciones en el torneo proyectivo y su soltura lo ubica como la apuesta natural de la cantera.

Los números de Tomás Aranda en Boca

La baja de Tomás Aranda representa una pérdida futbolística enorme por el peso específico que había adquirido en la estructura del equipo. Desde su irrupción a principios de año, la joya de 19 años disputó un total de 32 partidos oficiales, en los que convirtió un gol y repartió tres asistencias. (TN)