Mercado de pases europeo: cuántos días le quedan a Julián Álvarez para definir su futuro en el Atlético de Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez se ausentó por tercera ocasión consecutiva a un entrenamiento del Atlético Madrid de España y la situación con el club está más tensa que nunca.

Los problemas se hicieron públicos durante el Mundial 2026, cuando Álvarez reconoció su intención de abandonar el club de la capital española.

Sin embargo, todo se agravó en las últimas semanas, ya que Álvarez solo quiere irse al Barcelona, mientras que el "Colchonero" no está dispuesto a negociarlo con dicho club pese a que ofertó cerca de 100 millones de dólares.

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En medio de este escándalo, también apareció el Arsenal con una oferta aún más jugosa que la del Barcelona, pero el delantero argentino la rechazó ya que no podría vivir con su familia en Inglaterra por las estrictas reglas de inmigración que están relacionadas al Brexit.

Mientras tanto, en el Atlético Madrid se encargan de humillarlo públicamente como se vio el fin de semana pasado, cuando Julián fue convocado para el partido ante el Villarreal, donde fue chiflado por todo el estadio e incluso fue obligado por el club a irse solo mientras los jugadores le agradecían a la hinchada.

En medio de todo este escándalo, el mercado de pases finalizará en solo cuatro días, el martes 1° de septiembre, por lo que Julián Álvarez y el Atlético de Madrid están en una situación contrarreloj para definir si finalmente se dará un pase al Barcelona que hoy parece imposible o si seguirá en el equipo de la capital española, donde muy probablemente no sume ni un minuto en toda la temporada. (NA)