San Lorenzo: la Justicia lo condenó a pagar US$ 4,3 millones a Piatti y está en riesgo la sede

San Lorenzo fue condenado a pagar un total de US$4.369.889,11 por el juicio iniciado por Ignacio Piatti y corre riesgo de que sea rematada su Sede de Avenida La Plata 1782, que se encuentra embargada desde marzo de 2025.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el club mantuvo una audiencia con el exfutbolista y su representación legal, pero no alcanzaron un acuerdo y fijaron una nueva reunión para el próximo 24 de septiembre.

La institución informó que durante la audiencia presentó una propuesta que incluía un pago de dinero y la cesión de una parte de sus futuros derechos de televisación para cancelar la obligación. La oferta no fue aceptada por Piatti y, de persistir la falta de acuerdo, la parte demandante está habilitada a avanzar judicialmente con el pedido de remate de la propiedad.

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La suma total establecida por la Justicia incluye US$2.292.716,47 correspondientes a rubros indemnizatorios para Piatti y US$458.543,29 de intereses. También contempla US$786.648,42 por honorarios de la representación legal del jugador, US$611.880,16 por honorarios de los abogados del club, US$137.562,98 para el perito contador y US$82.537,79 en concepto de tasa de Justicia.

La institución informó que durante la audiencia presentó una propuesta que incluía un pago de dinero y la cesión de una parte de sus futuros derechos de televisación para cancelar la obligación.

La utilización de los derechos televisivos como parte de una eventual forma de pago también está condicionada por otros compromisos asumidos previamente por San Lorenzo. Según informó oficialmente la institución, Lucas Menossi recibe US$80.000 mensuales a través de dos acuerdos judiciales, mientras que Fabricio Coloccini percibe US$55.000 por mes vinculados con reclamos anteriores.

El juicio tiene origen en la segunda etapa de Piatti como futbolista de San Lorenzo, que comenzó a principios de 2020 durante la presidencia de Marcelo Tinelli. El mediocampista disputó diez encuentros durante aquel ciclo y, a fines de ese mismo año, el club decidió ejecutar una cláusula unilateral para rescindir anticipadamente su contrato.

Piatti inició posteriormente una demanda en la que reclamó indemnizaciones por la ruptura del vínculo y la aplicación de la normativa laboral vigente durante la pandemia de coronavirus. El 20 de abril de 2023, la Justicia de Primera Instancia había rechazado la parte principal del reclamo y condenado a San Lorenzo a pagar US$850.000 correspondientes a la cláusula de salida, además de salarios y conceptos laborales pendientes.

La Cámara estableció una indemnización equivalente a las remuneraciones que Piatti debía cobrar hasta la finalización original de su vínculo, prevista para junio de 2022, además de otros conceptos laborales.

La situación cambió el 25 de septiembre de 2024, cuando la Sala I de la Cámara de Apelaciones modificó el fallo y consideró injustificada la ruptura anticipada del contrato. La Cámara estableció una indemnización equivalente a las remuneraciones que Piatti debía cobrar hasta la finalización original de su vínculo, prevista para junio de 2022, además de otros conceptos laborales.

Otro punto determinante fue el criterio utilizado para convertir la deuda, ya que la Cámara dispuso aplicar la cotización del dólar MEP y elevó la condena principal a US$2.710.606,04. Con intereses, honorarios profesionales, gastos del proceso y tasa judicial, el monto total informado actualmente por San Lorenzo alcanza los US$4.369.889,11.

La Sede de Avenida La Plata quedó embargada en marzo de 2025 como garantía del reclamo y actualmente forma parte del proceso de ejecución de la sentencia. San Lorenzo y la representación legal de Piatti volverán a reunirse el 24 de septiembre para intentar acordar una modalidad de pago antes de que pueda avanzar el procedimiento de remate. (NA).