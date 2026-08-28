Los tres equipos argentinos que siguen vivos en todos los frentes

Estudiantes de La Plata, Platense y Boca son los únicos tres equipos del fútbol argentino que continúan peleando simultáneamente en todos los frentes a fines de agosto: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y una competencia internacional.

El "Pincha" y el "Calamar" están entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, mientras que el "Xeneize" es el único representante del país que permanece en la Copa Sudamericana.

El presente continental marca una diferencia importante respecto del resto de los clubes argentinos. Estudiantes enfrentará a Corinthians y Platense a Fluminense por los cuartos de final de la Libertadores, mientras que Boca tendrá como adversario a São Paulo en la misma instancia de la Sudamericana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Pincha consiguió su lugar entre los ocho mejores de América después de eliminar a Universidad Católica y ahora buscará superar por segundo año consecutivo los cuartos de final. Además, el conjunto dirigido por Alexander Medina acaba de vencer 3-1 a Barracas Central y también avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Platense atraviesa una temporada histórica y también se mantiene con posibilidades de conseguir más de un título.

Platense atraviesa una temporada histórica y también se mantiene con posibilidades de conseguir más de un título. El Calamar eliminó a Coquimbo Unido por penales en la Libertadores y posteriormente superó a Instituto, también desde los doce pasos, para clasificarse a los cuartos de la Copa Argentina.

La particularidad es que Estudiantes y Platense deberán enfrentarse entre sí en la Copa Argentina, por lo que uno de los dos necesariamente dejará de competir en todos los frentes cuando se dispute esa eliminatoria. Hasta entonces, ambos tendrán por delante septiembre con actividad decisiva tanto a nivel nacional como continental.

Boca completa el reducido grupo luego de convertirse en el único equipo argentino que sobrevivió en la Copa Sudamericana, después de eliminar a Deportivo Recoleta y aprovechar la caída de River frente a Independiente Santa Fe. Su próximo desafío continental será São Paulo, con el primer partido de la serie previsto para el 8 de septiembre en La Bombonera.

Boca enfrentará a Vélez por el último boleto disponible a los cuartos, por lo que deberá superar esa instancia para continuar sosteniendo plenamente su candidatura en las diferentes competencias.

El equipo de Arruabarrena tiene una situación diferente en la Copa Argentina porque todavía debe completar los octavos de final. Boca enfrentará a Vélez por el último boleto disponible a los cuartos, por lo que deberá superar esa instancia para continuar sosteniendo plenamente su candidatura en las diferentes competencias.

Los tres, además, siguen participando del Torneo Clausura, que apenas comienza a transitar su séptima fecha y todavía tiene gran parte de su recorrido por delante. Boca recibirá a Lanús este viernes, mientras que Estudiantes jugará ante Newell's y Platense visitará a Defensa y Justicia el próximo lunes.

La exigencia comenzará a aumentar especialmente durante septiembre, cuando los calendarios internacionales se mezclen con las definiciones de la Copa Argentina y la continuidad del campeonato doméstico. (NA).