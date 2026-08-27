Con el aporte de un video, Elías Piccirillo pidió frenar el juicio en su contra

La defensa de Elías Piccirillo pidió al juez federal Ariel Lijo la suspensión o prórroga del plazo para oponerse a la elevación a juicio y anunció que aportó al expediente un video, que le llegó de manera anónima, donde se ve a un policía plantar la droga y el arma en el auto del financista Francisco Hauque.

El escrito presentado ante el Juzgado Criminal Federal N° 11, sostiene que el 25 de agosto un cadete en moto le entregó a Piccirillo en el departamento donde cumple prisión domiciliaria en Banfield un sobre cerrado y sin remitente identificado.

Según detalló el abogado Gastón Francone, el exmarido de Jésica Cirio, por cuestiones de seguridad, no abrió el paquete y lo llamó de manera urgente. Al revisar el sobre, descubrieron que se trataba de un pendrive con un video de alta resolución que registra, “de forma directa y sin interrupciones”, el procedimiento policial que dio origen a esta causa.

En ese video, que ya fue entregado al juzgado, “se observa con nitidez cómo un efectivo policial abre la puerta trasera de un auto, se agacha portando una linterna en el sector exacto donde luego se simularía el hallazgo del estupefaciente y, al incorporarse, realiza un movimiento inequívoco para reacomodarse el chaleco, denotando la maniobra física de haber extraído un paquete oculto en su indumentaria para implantarlo debajo del asiento del conductor”, aseguró el abogado de Piccirillo.

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“Esta maniobra es ejecutada mientras personal femenino se posiciona por delante para obstaculizar la visión y, fundamentalmente, de manera previa a la convocatoria de los testigos de actuación exigidos por ley”, añadió el abogado, al tiempo que agregó: “Esta prueba objetiva descarta la participación de Elías David Piccirillo en la siembra de elementos incriminantes”.

El pendrive fue entregado de manera personal por la defensa de Piccirillo en el juzgado de Lijo para “evitar toda alteración de eventuales rastros papiloscópicos o digitales”.

Este nuevo planteo se da cuando la causa está en la recta final de la instrucción. El pasado 21 de agosto, el fiscal Franco Picardi pidió que Piccirillo sea enviado a juicio oral por la investigación que lo tiene como acusado de haber armado el operativo policial contra Hauque.

Además, solicitó que se investigue la posible participación de Martín Migueles en los hechos y que se determine qué grado de responsabilidad pudo haber tenido en la maniobra denunciada. (TN)