Cayó luego de ser filmado robando una despensa en Villa Rosario

Un hombre con un amplio prontuario delictivo fue capturado en la tarde del jueves, luego de que robara en una despensa ubicada en inmediaciones de Villa Rosario.

La aprehensión se desarrolló alrededor de las 18.30, en Posta Rolando y La Arcada.

En ese lugar fue capturado Abel Álvarez, de 29 años, por parte del personal de la Comisaría Primera.

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Según se indicó, el delincuente había sido grabado robando en una despensa ubicada en Maestro Piccioli al 500. En la filmación se lo ve sustrayendo mercadería entre sus ropas.

Luego de tareas investigativas, la policía logró establecer su ubicación y proceder a su detención, siendo puesto a disposición de la Fiscalía N° 7.

Álvarez ya había sido detenido el año pasado por ser el autor material de varios hechos contra la propiedad en el barrio San Carlos.