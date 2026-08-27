Objetivo 2027: el Gobierno vuelve a reunirse con el PRO para avanzar en un acuerdo electoral

La Libertad Avanza vuelve a reunirse con el PRO, en la segunda cumbre entre partidos en búsqueda de un potencial acuerdo para las elecciones de 2027, objetivo clave para el oficialismo, por la reelección del presidente Javier Milei.

El nuevo encuentro inició a las 17 en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem en representación del Gobierno.

Mientras que el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador nacional, y secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis, participan de parte del espacio liderado por Mauricio Macri.

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El oficialismo apunta a aceitar las negociaciones parlamentarias, para asegurarse las mayorías que le permitan avanzar con sus reformas prioritarias en ambas cámaras, como sucedió con la reciente media sanción en Diputados a la reforma del Banco Central, entre otros proyectos. Mientras que desde el PRO, como adelantó TN, destacaron que la nueva reunión será para “seguir construyendo confianza” y conseguir una ampliación a su agenda en el Congreso.

Desde el bloque liderado por Ritondo impulsan iniciativas sobre la electromovilidad, siembra al lado de las rutas, vandalismo rural y vehículos de conducción autónoma, entre otros. Además hay diferencias sobre iniciativas clave, como la intención del oficialismo de eliminar las PASO para el 2027, ante las dudas de Ritondo y la negativa de su par en el Senado, Martín Goerling.

Las negociaciones entre ambos espacios pasan por dos claves, asegurarse respaldos en el Congreso del PRO durante los próximos meses y ordenar las condiciones electorales para una potencial alianza para 2027.

En el Gobierno quieren que un eventual entendimiento nacional con Macri tenga correlato en los principales distritos y, al mismo tiempo, que los acuerdos provinciales refuercen mayorías parlamentarias.

La prioridad inmediata será sostener la coordinación legislativa y empezar a fijar las bases de los acuerdos territoriales, con la suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales de la negociación.

El Gobierno agiliza el diálogo con el PRO e intenta avanzar en los acuerdos electorales para 2027, por orden de la secretaria general de la Presidencia y jefa del oficialismo a nivel nacional, Karina Milei.

La hermana del Presidente no quiere postergar hasta febrero los principales acuerdos electorales y apuesta a lograr entendimientos políticos básicos, aunque inicialmente sean de palabra, para empezar el 2027 con buena parte del esquema de alianzas encaminado.

A la par de la necesidad de reforzar la territorialidad de los libertarios antes de cerrar los acuerdos. En el Ejecutivo reconocen que las recorridas de funcionarios y dirigentes por las provincias y la Ciudad forman parte de una estrategia de presión. “Tensamos para negociar. Hay que mostrar fuerza”, reconocen en Nación sobre el despliegue que el partido profundizó en las últimas semanas. (TN)