“Argumentos para dividir a la sociedad”: Milei volvió a desestimar las críticas por el aumento de la morosidad

El presidente Javier Milei volvió a rechazar las críticas en contra de su gestión por el crecimiento de la morosidad e insistió en que es un tema instalado por la oposición para “dividir a la sociedad” y reducir la adhesión al Gobierno.

En una charla frente a alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria ORT, Milei presentó su próximo libro, Ética como política de Estado, y remarcó que no aceptará modificar el rumbo de su gestión y “ser más laxo” pese a la “cierta presión” que recibió en los últimos meses para hacerlo.

“Por más sucios que sean, eso no justifica que tengamos que jugar sucio. Por eso recientemente se filtró una frase mía que dice ‘al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien’”, sostuvo el mandatario.

Y agregó: “Eso, al margen que si uno hace un buen análisis económico terminaría mal, aún cuando terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo. Sería una victoria pírrica”.

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En ese sentido, Milei subrayó que su gestión no está dispuesta a negociar sus “valores éticos y morales” y prometió: “Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas”.

El mandatario enmarcó la necesidad de defender las políticas de su gestión frente a la “gente demagógica” que crea los denominados “mercados repugnantes” para hacer campañas negativas. “Lo padecí en 2023, cuando decían que yo iba a vender órganos, promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se maten en el recreo. No pasó eso”, subrayó.

Así, sostuvo, el nuevo “mercado repugnante” impulsado por sus críticos es el de la morosidad. Y remarcó: “Es siempre lo mismo. Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia y achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno”.

Sin embargo, Milei aseguró que él “confía en los argentinos” y que su Gobierno “seguirá haciendo lo que es correcto”. (TN)