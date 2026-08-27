Aeroparque vuelve a operar tras 55 horas de cierre: a qué hora regresan los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery retoma este jueves su actividad luego de permanecer 55 horas cerrado por obras de mantenimiento en la pista principal, un operativo que afectó a más de 900 vuelos y obligó a una reingeniería completa del sistema aéreo metropolitano.

La reapertura se concretará con una normalización progresiva, marcada por demoras, reprogramaciones y un intenso movimiento en la terminal porteña y el primer aterrizaje será del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná, mientras que el primer despegue previsto será el del vuelo AR1464, también de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago del Estero.

Durante el cierre, Ezeiza absorbió cerca del 80% de la operación doméstica, lo que generó cierta saturación en mostradores, algunas demoras en despacho de equipaje y un incremento del tráfico terrestre hacia el aeropuerto internacional, no obstante, las operaciones se desarrollaron normalmente sin ningún tipo de dificultad en cuanto a despegues y aterrizajes.

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Empresas de transporte reportaron un aumento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre martes y jueves, mientras que taxis y remises debieron reforzar flotas para cubrir la demanda.

El operativo de reapertura incluyó inspecciones finales de pista, calibración de sistemas de aproximación y verificación de balizamiento. Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada para garantizar que la pista estuviera en condiciones óptimas. Las obras incluyeron tareas de fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, parte de un plan de inversión que supera los USD 85 millones.

Aerolíneas Argentinas informó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre, mientras que JetSmart ofreció alternativas desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Las obras realizadas permitirán mejorar la seguridad operacional y reducir futuros cierres prolongados. El plan de modernización incluye ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR). También se incorporarán tecnologías para agilizar procesos y reducir tiempos de espera.

La jornada de reapertura se desarrolló sin incidentes, aunque con demoras que se mantendrán hasta la noche. Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de su vuelo y considerar alternativas de transporte ante posibles congestiones en la zona aeroportuaria. (NA)