Duro comunicado de Atlético de Madrid por Julián Álvarez: “No existirá ninguna negociación con el Barcelona”

El Atlético Madrid de España emitió un contundente comunicado por la situación del delantero argentino Julián Álvarez, en el que reafirmó que “no existirá ninguna negociación con el Barcelona”.

En el comunicado, el Atlético Madrid detalló que "los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona".

En este sentido, explicaron que el club "está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", y añadieron: "Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez".

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"El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", finaliza el comunicado.

La polémica explotó en el último mes, luego de que Julián Álvarez reconociera públicamente sus ganas de continuar su carrera en el Barcelona. Sin embargo, el Atlético Madrid en ningún momento se mostró dispuesto a que se efectúe dicha transferencia.

El fin de semana pasado se vivió un clima muy tenso en el partido del equipo de la capital española, ya que Álvarez fue convocado y chiflado por todo el estadio, mientras que una vez finalizado el encuentro el plantel se acercó a agradecerle a la hinchada mientras el delantero argentino se iba solo hacia los vestuarios.

Ante esta situación, Álvarez no se presentó a los últimos dos entrenamientos del Atlético Madrid y el clima está más tenso que nunca.