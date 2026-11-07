Violento enfrentamiento entre vecinos por un terreno: disparos, piedrazos y un aprehendido
El hecho ocurrió en el sector de Eduardo Sívori al 4.000.
Desde el Comando de Patrullas Bahía Blanca informaron que una persona fue aprehendida luego de un violento enfrentamiento entre vecinos. El hecho ocurrió en Eduardo Sívori al 4.000 y se habría ocasionado por la disputa de un terreno. Hay un aprehendido.
Según se indicó, el violento episodio fue registrado por los efectivos cuando realizaban un recorrido por la zona. En ese momento observaron dos grupos enfrentándose con golpes de puño, piedras y palos. Se trataba de unas 15 personas en total, por lo que debieron pedir refuerzos.
Cuando lograron intervenir, constataron que la pelea era por la posesión de un terreno. En el lugar observaron una camioneta Nissan X-Trail que presentaba importantes daños. Mientras arribaban los móviles de apoyo, varios integrantes de uno de los grupos se retiraron a bordo de un colectivo.
En tanto, uno de los hombres que permanecía en el lugar golpeó en reiteradas ocasiones la camioneta con una piedra, ocasionándole nuevos daños, para luego intentar escapar corriendo. Sin embargo, fue aprehendido e identificado como Diego Agustín Bernachea, de 25 años de edad.
Por su parte, y gracias a los testimonios recabados, se corroboró que Bernachea habría amenazado de muerte a un hombre de 46 años y efectuado cuatro disparos de arma de fuego en su dirección, sin lograr impactarlo. Asimismo, habría amenazado de muerte a otro hombre de 29 años, contra quien también efectuó disparos sin ocasionarle heridas.
Además, el imputado también habría abordado un vehículo para intentar atropellar al primero de los damnificados. El aprehendido quedó a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento, por los delitos de; abuso de armas, amenazas agravadas, lesiones y daño.