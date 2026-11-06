León XIV: “Visitar Argentina es un homenaje a Francisco”

El papa León XIV aseguró que su próxima visita a la Argentina será “un homenaje a Francisco”, al reconocer que viajará al país que su antecesor no pudo conocer. El Pontífice hizo esas declaraciones durante el vuelo hacia Uruguay, primera parada de una gira que también incluirá territorio argentino y Perú.

“Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, respondió ante la consulta de un periodista sobre el significado de su llegada a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre, donde permanecerá durante cuatro días con una agenda de actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

Durante el trayecto, el Papa también fue consultado sobre su participación en las elecciones de medio término en Estados Unidos y el significado de su voto. “Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, contestó. (NA)