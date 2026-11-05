Gonza Martínez la rompió en Sportivo: "Podemos competir con San Lorenzo o cualquiera que se ponga enfrente"
Convirtió 35 puntos y un triple contrarreloj para forzar el segundo suplementario de las semifinales de la LBB Plata.
"El partido estaba perdido; inclusive, mi viejo me contó que mi mamá no había podido ir a la cancha y cuando le preguntó cómo está el partido le respondió: 'está perdido', je", recordó Gonzalo Martínez, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.
El goleador (35 puntos) y figura de Sportivo Bahiense, se refirió al triunfo ante San Lorenzo, 87 a 85, en doble suplementario (71-71 y 78-78), por las semifinales del segundo tramo de la LBB Plata.
"San Lorenzo es el mejor equipo del torneo, ganó la primera etapa, en la segunda estuvieron completamente sólidos y tienen mucha experiencia, que en esta categoría se nota un poco más. Por eso, haber podido dar vuelta 17 puntos en el último cuarto y sobreponernos en el primer suplementario (de un 0-0 a un 7-0), sumado a la última, con un segundo (anotó un triple al cabo del primer suplementario para el 71-71)... Fue un partido increíble", resaltó.
A propósito de ese tiro, fue una situación armada y ya experimentada.
"Fue una jugada preparada de Chapu, que es nuestro asistente. La hicimos el año pasado con Bahía Basket y había salido bien, pero ese partido perdimos. Pudimos llegar a tirar, que es la parte más difícil, después, que entre son circunstancias", reconoció.
Sportivo perdió en quinto partido -increíblemente- ante San Lorenzo la final del primer tramo.
"El equipo se armó para ascender. Jugamos la final del primer torneo y la perdimos nosotros. Y después es verdad que San Lorenzo hizo una mejor segunda parte y nosotros, entre lesiones y malos rendimientos, no pudimos acomodarnos, pero tenemos la suficiente experiencia para sabe que a los playoffs hay que llegar bien. Y en ese punto sabemos que podemos competir con San Lorenzo o cualquiera que se ponga enfrente, como también podemos perder", admitió.
Gonza reconoció cómo empataron la serie: "Se ganó con más ganas que juego, no es mi forma favorita de ganar, pero en esta instancia hay que ganar".
Su producción individual fue de altísimo vuelo.
"Los tiros en general se reparten entre Mateo (Boccatonda, que salió lesionado), Manu (Ayala, que se fue descalificado), más un poco de Gero (Stach), Ulises (Montes), Agustín (Amore) y yo, y esta vez había más tiros que tomar, y en ese sentido no tengo muchos problemas, je, es lo que hago. Y como estaba un poco más dulce, junto con Gero (Stach), tomé un poco más de tiros", reconoció.
Su experiencia, más allá de la alegría por el triunfo, lo lleva a ser cauto respecto del futuro inmediato.
"Ahora juega mucho el entender que no ganaste nada, también que ellos no van a entrar igual (el domingo), van a estar más metidos, más fuertes y que es su cancha. Cuando perdés tenés que hacer un borrón rápidamente y cuando ganás también", tiro Martínez, a modo de consejo, fundamentalmente para su equipo.
Y se comparó con su rival de turno, el mismo que ganó la fase regular y tiene una final asegurada en caso de perder este seundo tramo.
"De lo que nosotros pecamos y por eso San Lorenzo es el mejor equipo, es que ellos juegan igual ya sea un partido de fase regular o un partido que están por quedar afuera... Son jugadores de experiencia, entienden lo que tienen que hacer y los chicos se nutren de esos jugadores. Nosotros, en cambio, podemos reprocharnos el pretender hacer siempre la épica para clasificar o salir campeón. Tenemos que ser un equipo más sólido, más inteligente, más frío... Es un proceso", analizó.
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