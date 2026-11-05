ANSES cambió el pago de la Asignación por Embarazo: cómo cobrar automáticamente el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso que desde noviembre se automatiza el pago del 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social para aquellas titulares que hayan cumplido con los controles establecidos por el Ministerio de Salud.

Con esta modificación, el organismo previsional dejará de retener el 20% del monto total de las prestaciones hasta fin de año y liquidará las asignaciones de manera completa y mensual al constatar el cumplimiento de las exigencias sanitarias y educativas.

Hasta ahora, los beneficiarios debían presentar la libreta de la asignación que certifica los controles de salud, vacunación y escolaridad de los chicos. Una vez constatado correctamente se autorizaba el cobro del 20% a fin de cada año.

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A partir de este cambio normativo, la verificación la realizará el propio Ejecutivo con la información que tiene a disposición y el pago de la AUE será en cada mes del 100% correspondiente, si se cumplen las condiciones de salud y educación.

A partir de esta medida, el intercambio de información sobre la acreditación de la finalización del embarazo y del cumplimiento de los controles obligatorios será informado directamente por el Ministerio de Salud a ANSES sin necesidad de que las titulares realicen ningún trámite ni presenten documentación.

Asimismo, el organismo precisó que “en aquellos casos en los que se hayan cumplido las condicionalidades, pero ANSES no cuente con su registro, podrán presentar la documentación habitual en cualquier oficina con turno”.

La Asignación por Embarazo es un monto mensual, que se abona durante los 9 meses de gestación y el 80% se paga automáticamente al inscribirse en el Programa Sumar del Ministerio de Salud, y el 20% restante, con esta nueva medida, se cobrará también en forma automática al momento del nacimiento, si cumplen con los requisitos establecidos. (NA)