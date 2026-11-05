Humor y Rock: dos shows para este fin de semana en Bahía

El fin de semana ofrece dos buenas excusas para salir y disfrutar de espectáculos en vivo. Por un lado, el humor de uno de los personajes más populares de las redes; por el otro, el regreso de una de las bandas que construyó su identidad musical en Bahía Blanca.

La Jenny presenta su nuevo show

Este Viernes 6 de Noviembre a las 21 horas, La Jenny llega con “Cachicalientas Tour”, un espectáculo completamente nuevo de Wali Iturriaga, el creador del personaje que conquistó a millones de seguidores.

Después de varias temporadas en Mar del Plata y de recorrer escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, La Jenny vuelve al teatro con una propuesta que combina monólogos, situaciones delirantes, canciones, improvisaciones y una interacción permanente con el público.

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Las relaciones, las redes sociales, los viajes, la vida cotidiana y las situaciones absurdas de todos los días son parte de un universo humorístico que invita a reconocerse en cada historia y a reírse sin parar.

La función será en el Teatro Don Bosco, Rondeau 119. Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com

Luceros vuelve a encontrarse con su gente

El Sábado 7 de Noviembre desde las 21 horas, será el turno del rock bahiense. Luceros el Ojo Daltónico volverá al Club Estudiantes, en una noche que promete recorrer distintas etapas de su historia y sumar las canciones de su nuevo álbum, El mundo en dos.

Formada en Bahía Blanca en 2002, la banda se convirtió en una referencia del rock local y mantiene una conexión especial con su público. Su sexto disco de estudio incorpora diez canciones inéditas y marca un nuevo capítulo en una trayectoria que también incluye escenarios de festivales nacionales.

El recital en el estadio de Club Estudiantes, Santa Fe 51, será una oportunidad para escuchar el nuevo material en vivo y reencontrarse con esas canciones que ya forman parte de la identidad de Luceros.

Las entradas anticipadas están disponibles en TicketBahía.com