Reducción de calzada y cortes programados por varios días en la ciudad
Tres trabajos en paralelo informa la Municipalidad con extensiones mayores a 15 días.
La Municipalidad de Bahía Blanca informa que se realizarán tareas en tres sectores de la ciudad que tendrán como consecuencia la reducción de calzada y corte total en dos de ellos.
Cortes totales:
Por el lapso de 20 días habrá corte total en la bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.
Por el término de 15 días iniciará un corte total en Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo). Por tal motivo, la línea 516 transitará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón, Bermúdez e itinerario usual.
Corte parcial:
-Por un plazo de 20 días habrá reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento, por obra de plan de bacheo. Debido a estos trabajos, la línea 519A circulará, hacia Don Ramiro, por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Alem, Sarmiento y recorrido habitual.