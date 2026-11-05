Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Reducción de calzada y cortes programados por varios días en la ciudad

Tres trabajos en paralelo informa la Municipalidad con extensiones mayores a 15 días.

Foto Archivo La Nueva

La Municipalidad de Bahía Blanca informa que se realizarán tareas en tres sectores de la ciudad que tendrán como consecuencia la reducción de calzada y corte total en dos de ellos.

Cortes totales:

 Por el lapso de 20 días habrá corte total en la bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.

Por el término de 15 días iniciará un corte total en Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo). Por tal motivo, la línea 516 transitará por Humboldt, Remedios de Escalada, Rincón, Bermúdez e itinerario usual.

Corte parcial:

-Por un plazo de 20 días habrá reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento, por obra de plan de bacheo. Debido a estos trabajos, la línea 519A circulará, hacia Don Ramiro, por Fuerte Argentino, 19 de Mayo, Alem, Sarmiento y recorrido habitual.

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