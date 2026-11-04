Mirko Rojas y su aporte en el seleccionado liguista: "Estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta"
El pibe de 19 años sería el arquero titular en el cruce por semifinales de la Copa País ante San Jorge, el domingo en San Nicolás.
El seleccionado de la Liga del Sur irá en busca de llegar a la gran final de la Copa País. El domingo se medirá ante San Jorge en San Nicolás por la semi. Y el arco seguramente estará ocupado por el juvenil Mirko Rojas, golero de Olimpo, de apenas 19 años.
“Estamos todos con muchas ganas de estar allá y jugar. Se formó un grupo muy lindo y está bueno conocer otros chicos de otros equipos”, le dijo a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, 15 a 6.
“Tratamos de hacer las cosas simples hasta que comenzás a conocerte. Pero los entrenamiento salieron muy buenos y hubo mucha predisposición de todos. Hay un gran compromiso, muy buena onda entre todos y nos llevamos muy bien. Y, sinceramente, estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta", amplió el joven golero.
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