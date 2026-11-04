Mirko Rojas y su aporte en el seleccionado liguista: "Estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta" 

El seleccionado de la Liga del Sur irá en busca de llegar a la gran final de la Copa País. El domingo se medirá ante San Jorge en San Nicolás por la semi. Y el arco seguramente estará ocupado por el juvenil Mirko Rojas, golero de Olimpo, de apenas 19 años.

“Estamos todos con muchas ganas de estar allá y jugar. Se formó un grupo muy lindo y está bueno conocer otros chicos de otros equipos”, le dijo a El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, 15 a 6.

“Tratamos de hacer las cosas simples hasta que comenzás a conocerte. Pero los entrenamiento salieron muy buenos y hubo mucha predisposición de todos. Hay un gran compromiso, muy buena onda entre todos y nos llevamos muy bien. Y, sinceramente, estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta", amplió el joven golero.

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