Cronograma de fumigación

*Miércoles 4:

Aerotalleres, Mara, U.O.M., Los Álamos, Ricchieri, Luján, Vª Irupé; Mariano Moreno, Catamarca, Noroeste, Pampa Central, D’Abreú; Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros, San Agustín, Oro Verde, Club Banco Nación; Thompson, El Porvenir, El Progreso, Moresino, Spurr, Vª Serra, Vª Talleres; Bº Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.



*Jueves 5:

Cáritas, Estomba, Namuncurá, Matadero, ruta 33; Latino, Los Almendros, San Roque, Sosba, Smata; Vª Rosas, Centenario, Mapuche, Piedrabuena; Vª Harding Green, 17 de Agosto, Viajantes del Sur; Maldonado, Vª Alegre, 1º de Mayo, Vª Nocito, Martin Fierro, Tierras Argentinas, Puertas al Sur y 105 Viviendas.



*Viernes 6:

Espacios verdes y barrio Palihue.



*Sábado 7:

El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga; Don Enésimo, San Blas, Vista al Mar; Vª Parodi, Vª Ressia, Enrique Julio, Vª Delfina; Vª Hipódromo, La Merced, Las Cañitas; Nueva Aldea y General Daniel Cerri.



*Domingo 8:

Vª Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares; Vª Muñiz, V. Formosa, 12 de Octubre, Luz y Fuerza, Oasis, Austral; Vª Aeropuerto, San Vicente, 17 de Mayo, Portal del Este, Punta Blanca, Lomas del Mirador; Millamapu, Parque San Agustín, Novaterra, Nueva Espora; Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.



*Lunes 9:

Nueva Belgrano, Cenci, Vª del Parque, Vª Floresta; Sánchez Elía, Stella Maris, 9 de Noviembre, Vª Amaducci, Don Bosco, Vª Cerrito, San Jorge, Cabré Moré; Grünbein, S.U.T.I.A.G.A., U.O.M., Petroquímico; El Nacional, San Ignacio, Altos del Pinar, Prensa; Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.



*Martes 10:

Vª Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias; Seminario, San Miguel, El Polo, Vª Gloria, Vª Elena; Vª Libre, Vª Soldati, Obrero, Vª Libre Sur, Vª Loreto, Vª Nueva, Vª Buenos Aires, Rosendo López, Bº Bahía Blanca; Palos Verdes, Altos de Bahía, Patagonia Chico y Cabildo.



*Miércoles 11:

Santa Margarita, Avellaneda, Los Teritos, Mi Casita, Cooperación II, Duprat; San Martín, Colón, Napal, Loma Paraguaya, JU.BI.Vi, A.M.E.F; Vª Rosario, Vª Esperanza, El Sol, 5 de Abril, Plan Federal; Patagonia, Molina Campos (límites: Pilmaiquén, Alfonsín, 14 de Julio, avenida Alberto P. Cabrera), Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.



*Jueves 12:

Aerotalleres, Mara, U.O.M., Los Álamos, Ricchieri, Luján, Vª Irupé; Mariano Moreno, Catamarca, Noroeste, Pampa Central, D’Abreú; Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros, San Agustín, Oro Verde, Club Banco Nación; Thompson, El Porvenir, El Progreso, Moresino, Spurr, Vª Serra, Vª Talleres; Bº Obrero, White, Boulevard J. B. Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.



*Viernes 13:

Espacios verdes y barrio Palihue.