Cómo descargar videos de Pinterest en 2026

Pinterest no incluye un botón de descarga en todos los Pines de video, pero hay varias formas de guardar lo que aparece en pantalla. En esta guía comparamos tres opciones prácticas para descargar videos de Pinterest: grabar la pantalla, instalar una aplicación o extensión y utilizar un descargador online. La mejor alternativa dependerá de si priorizas la comodidad, la calidad del archivo o evitar instalaciones.

Formas de descargar un video de Pinterest

Grabar la pantalla

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La grabación de pantalla es la opción más sencilla si solo necesitas conservar lo que estás viendo. Tanto iPhone como Android incorporan esta función, y los ordenadores también cuentan con herramientas de grabación.

Su principal inconveniente es el trabajo posterior. El video puede incluir los controles de Pinterest, notificaciones o unos segundos de más al principio y al final. Probablemente tendrás que recortar la imagen y editar la duración. La calidad del sonido también dependerá de la configuración del dispositivo.

Usar una aplicación o extensión del navegador

Una aplicación o extensión puede resultar práctica si guardas Pines con frecuencia. Algunas reducen el número de pasos o añaden una opción de descarga al menú Compartir. Sin embargo, requieren instalación y pueden solicitar permisos del navegador o del dispositivo. Para una descarga ocasional, suelen ser más de lo necesario.

Usar un descargador de videos de Pinterest online

Un descargador online utiliza el enlace público del Pin para localizar los archivos que Pinterest ofrece. A diferencia de la grabación de pantalla, permite guardar un MP4 limpio, sin capturar el reproductor, las notificaciones ni otros elementos visibles. Tampoco tendrás que recortar el video después.

Para una descarga rápida desde el móvil o el ordenador, esta opción suele ofrecer el mejor equilibrio entre comodidad y calidad. Pinpea se ha convertido en una alternativa popular por no mostrar anuncios y por su funcionamiento estable, así que lo utilizaremos en los pasos siguientes.

Cómo descargar un video de Pinterest online con Pinpea

Abre el Pin de video que quieres guardar. Pulsa Compartir. Si no ves la opción, búscala en el menú de tres puntos. Selecciona Copiar enlace. Abre Pinpea y pega la dirección que acabas de copiar. Pulsa Descargar y espera a que aparezcan los resultados. Revisa la vista previa para confirmar que es el video correcto y guarda el MP4.

Asegúrate de copiar el enlace del Pin individual, no la dirección de la página de inicio ni la de los resultados de búsqueda. En el móvil, Pinterest suele generar un enlace corto de pin.it. Puedes pegarlo directamente en Pinpea, sin expandirlo ni eliminar sus parámetros.

¿Qué descargador de videos de Pinterest gratis elegir?

Pinpea, KlickPin y SavePin permiten descargar contenido público de Pinterest, pero responden a necesidades distintas. Pinpea ofrece una experiencia limpia y sin anuncios; KlickPin puede mostrar más elementos de un tablero o perfil; y SavePin está pensado principalmente para descargar un Pin individual.

Función Pinpea KlickPin SavePin Anuncios No Sí Sí Vista previa de videos y GIF Sí Sí No Tableros y perfiles públicos Hasta 25 elementos por enlace Hasta 50 elementos por solicitud No Enlaces de Pinterest Answers Sí Sí No Enlaces para compartir varios Pines Sí Sí No Carruseles Sí Sí Compatibilidad no confirmada Videos, imágenes y GIF Sí Sí Sí Requiere iniciar sesión en Pinterest No No No Requiere instalación No No No Contenido privado No No No

KlickPin es útil para un tablero o perfil público grande: su límite anunciado es de 50 elementos, frente a los 25 de Pinpea, aunque su página incluye publicidad. SavePin resuelve bien la descarga de un Pin convencional, pero no admite colecciones ni ofrece vista previa de videos o GIF. Pinpea es la opción más equilibrada si buscas una página clara y compatibilidad con distintos tipos de enlaces. La comparación corresponde a las versiones públicas revisadas en septiembre de 2026 y puede cambiar.

Antes de elegir una herramienta, fíjate en el dominio del enlace y no solo en la marca de agua que aparece en el video. Si copiaste la URL desde un Pin, debes seguir usando un descargador de Pinterest, aunque el contenido se publicara originalmente en TikTok. En cambio, si la dirección pertenece realmente a TikTok, puedes procesarla con SSSTikTok.

También puede ocurrir que no quieras guardar el video completo, sino únicamente una canción, una voz, una receta narrada u otro sonido. En ese caso, puedes descargar audio de TikTok directamente, sin descargar primero el video para convertirlo después.

Dónde se guardan las descargas de Pinterest

El procedimiento es casi idéntico en todos los dispositivos. Lo que cambia es la carpeta en la que se guarda el archivo.

iPhone y iPad

Copia el enlace desde la aplicación de Pinterest y abre Pinpea en Safari o en otro navegador. El MP4 suele guardarse en Archivos > Descargas, no directamente en Fotos. Para añadirlo a tu fototeca, abre el archivo, pulsa Compartir y elige Guardar video.

Android

Pulsa Compartir > Copiar enlace, pega la dirección en Pinpea y descarga el resultado. El archivo suele aparecer en Descargas. Si no lo ves en la Galería, búscalo con el administrador de archivos antes de repetir la descarga.

Windows y Mac

Copia la dirección del Pin desde la barra del navegador, pégala en Pinpea y guarda el resultado. Normalmente aparecerá en la carpeta Descargas. Si no lo encuentras, utiliza Ctrl+J en Windows o abre el panel de descargas del navegador en Mac.

Contenido y enlaces de Pinterest compatibles

Pinpea admite direcciones de Pinterest, dominios regionales y enlaces cortos de pin.it. El dominio del enlace importa más que la marca de agua visible. Aunque un video se publicara originalmente en otra plataforma, un enlace copiado desde un Pin sigue siendo un enlace de Pinterest..

Con una URL pública de Pinterest, los resultados pueden incluir:

Pines de video: el archivo disponible se guarda como MP4 y conserva el audio cuando la fuente lo incluye.

el archivo disponible se guarda como MP4 y conserva el audio cuando la fuente lo incluye. Imágenes: Pinterest puede proporcionar el archivo en formato JPG, PNG o WebP.

Pinterest puede proporcionar el archivo en formato JPG, PNG o WebP. GIF: cuando Pinterest ofrece la fuente animada, Pinpea devuelve el GIF y no solo su portada estática.

cuando Pinterest ofrece la fuente animada, Pinpea devuelve el GIF y no solo su portada estática. Carruseles e Idea Pins: las imágenes y los videos disponibles aparecen como resultados separados.

las imágenes y los videos disponibles aparecen como resultados separados. Tableros y perfiles: un enlace público compatible puede devolver hasta 25 elementos.

un enlace público compatible puede devolver hasta 25 elementos. Answers y enlaces con varios Pines: se pueden procesar páginas compatibles que agrupan más de un Pin.

Algunas páginas solo exponen una imagen o portada. Ningún descargador puede reconstruir un video de origen que Pinterest no ofrece públicamente.

Calidad, audio y marcas de agua de los videos

Pinpea obtiene la mejor versión que Pinterest ofrece en ese momento. Es habitual encontrar archivos en HD o 1080p, aunque no está garantizado. Pinterest puede redimensionar o volver a comprimir el archivo subido, por lo que la copia disponible puede ser distinta del original del creador.

El descargador no convierte artificialmente un archivo de 1080p en 2K o 4K ni añade su propio logotipo o marca de agua. Si el video ya tenía una marca integrada antes de publicarse en Pinterest, seguirá formando parte del archivo descargado.

El audio se conserva cuando el MP4 disponible contiene una pista de sonido. Algunos Pines son silenciosos desde el origen; conviene reproducir el Pin antes de asumir que la descarga ha fallado.

Soluciones si no puedes descargar un video de Pinterest

La mayoría de los errores se deben al enlace copiado, a la privacidad del Pin o a un cambio temporal en la forma en que Pinterest entrega los archivos.

Problema Causa probable Qué puedes hacer Aparece “Enlace no válido” La dirección está incompleta o no pertenece a Pinterest Abre de nuevo el Pin y utiliza Compartir > Copiar enlace No aparece ningún resultado El Pin es privado, restringido, se eliminó o requiere iniciar sesión Prueba con un Pin público; estas herramientas no pueden saltarse los controles de acceso El resultado es solo una imagen El Pin es estático o Pinterest solo ofrece la portada Reproduce el Pin en Pinterest y confirma que realmente contiene un video El video no tiene sonido El archivo disponible es silencioso Comprueba el Pin original antes de volver a intentarlo Varias herramientas fallan con el mismo enlace Pinterest puede haber cambiado temporalmente su respuesta Espera un poco y vuelve a probar el enlace El archivo no aparece en iPhone El navegador lo guardó en Archivos y no en Fotos Revisa Archivos > Descargas El archivo no aparece en Android La Galería todavía no lo ha detectado o el navegador usó otra carpeta Revisa Descargas en el administrador de archivos

Si un enlace público se reproduce correctamente en Pinterest pero falla en todos los descargadores, espera y vuelve a intentarlo más tarde. Si solo falla una herramienta, prueba otra de la tabla comparativa.

Seguridad, privacidad y derechos de autor

Un descargador de contenido público solo debería necesitar la URL del Pin. Pinpea utiliza HTTPS, no solicita tus credenciales de Pinterest ni permisos del dispositivo y no mantiene una biblioteca personal permanente de tus descargas. Los archivos se entregan desde la CDN de Pinterest.

Abandona cualquier página que te pida la contraseña de Pinterest o te obligue a instalar una extensión o un APK desconocido. Comprueba también el dominio antes de pegar un enlace.

Que un contenido sea público no significa que esté libre de derechos de autor. Descarga material propio, contenido para el que tengas permiso o archivos que puedas utilizar legalmente. Antes de volver a publicar un video o darle un uso comercial, revisa la licencia y solicita autorización cuando corresponda.

Preguntas frecuentes sobre la descarga de videos de Pinterest

¿Necesito una cuenta de Pinterest?

No. Basta con el enlace de un Pin público. No es necesario iniciar sesión en Pinterest ni crear una cuenta en Pinpea.

¿Pinpea es gratis?

Sí. El descargador online es gratuito y no muestra anuncios durante el proceso de descarga.

¿Tengo que instalar una aplicación?

No. La versión web funciona en móviles, tabletas, Windows y Mac. La aplicación opcional para Android no es necesaria.

¿Puedo descargar un tablero completo?

Pinpea puede devolver hasta 25 elementos disponibles de un tablero o perfil público compatible. KlickPin anuncia actualmente un límite superior de 50.

¿Puedo usar el enlace de un tablero privado?

No. No se admiten páginas privadas, secretas, restringidas, eliminadas, accesibles solo por invitación o que requieren iniciar sesión.

¿Por qué un Pin muestra varios resultados?

La página puede contener un video, una portada o varios elementos de un carrusel. Pinpea muestra los archivos que identifica para que puedas revisar la vista previa y guardar únicamente los que necesitas.

Conclusión

Para descargar un Pin público, copia el enlace, pégalo en el descargador, comprueba la vista previa y guarda el resultado. Si el archivo parece haber desaparecido, busca en Archivos en iPhone o en la carpeta Descargas en Android y ordenadores.

KlickPin merece la pena cuando necesitas su límite superior para tableros, mientras que SavePin puede resolver la descarga de un enlace individual sencillo. Pinpea ofrece el mejor equilibrio para el uso diario: no tiene anuncios, permite comprobar la vista previa, admite numerosos tipos de enlaces de Pinterest y no exige iniciar sesión ni instalar nada.