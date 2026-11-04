Cómo descargar videos de Facebook en 1080p con audio en 2026

Elegiste la opción de mayor calidad, esperaste a que terminara y le diste a reproducir. La imagen es justo lo que querías, pero no tiene nada de sonido.

No hiciste nada mal. En la calidad más alta, Facebook suele entregar el video en dos archivos separados: la imagen en uno y el audio en otro. Por eso, una herramienta que solo descarga el primero te deja una película muda impecable. Esta es la razón por la que casi nunca pasa en las calidades intermedias y siempre ocurre en cuanto eliges 1080p. Si prefieres saltarte la explicación técnica y simplemente obtener un archivo en 1080p con el audio integrado, FvidGo es la respuesta rápida. A continuación te contamos los detalles.

FvidGo

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FvidGo es un descargador de Facebook para el navegador, y lo verdaderamente importante es que une ambas partes. Al pedirle 1080p, recibes un único archivo con el sonido ya integrado, evitando que ocurra el problema anterior. Si ya has descargado el mismo video de Facebook dos veces y en ambas te encontraste con un silencio absoluto, esto soluciona el problema de raíz, sin tener que arreglarlo después con un editor. Esa unión es lo que separa descargar videos de Facebook con sonido de quedarte con una copia muda.

La calidad se divide en cuatro opciones y 1080p es la más alta, seguida por HD, SD y 360p. Facebook solo ofrece esa calidad máxima si quien publicó el video lo subió en alta definición, por lo que no está disponible en todas las publicaciones. Vale la pena elegirla en clips donde el audio es clave: un concierto, un tutorial paso a paso o un partido con comentarios en vivo. Para una animación sin sonido o un video subtitulado donde no hay nada que escuchar, una opción inferior no te perjudica en absoluto. La opción que elijas también determina si aparecerá el problema del audio, por lo que conviene pensarlo un momento en lugar de hacerlo por reflejo. Lo mismo aplica al descargar Reel de Facebook: si el Reel trae música, la opción más alta con el audio ya integrado es la que vale.

El análisis tarda solo unos segundos, algo mucho más importante de lo que parece para este problema. Por lo general, descubres la falta de sonido después de que la descarga termina y no antes, así que con un video de 1080p de Facebook suele tocar hacer un segundo intento, te guste o no. Cuando esa segunda descarga toma segundos en lugar de una larga espera viendo cargar la página, recuperar el audio apenas te quita tiempo. Además, esto te permite probar con un clip antes de ponerte a descargar varios videos seguidos.

Copia el enlace del video, pégalo en fvidgo.com, elige 1080p y reproduce los dos primeros segundos antes de cerrar la pestaña. Esa última costumbre no toma nada de tiempo y te ahorra tener que repetir todo el proceso.

Snaptube

Snaptube es una app para Android compatible con más de 100 plataformas, que ofrece resoluciones desde 144p hasta 4K y formatos de salida en MP4, MP3 o M4A. Al pegar un enlace, detecta la fuente automáticamente, y las descargas se pueden pausar y reanudar. Se puede conseguir en su sitio oficial o en siete tiendas de fabricantes: Xiaomi GetApps, OPPO App Market, vivo V-Appstore, Huawei AppGallery, HONOR App Market, Palm Store y Samsung Galaxy Store; no está disponible en Google Play.

La razón por la que forma parte de esta lista es que muchos de los videos de Facebook que la gente busca se publicaron originalmente en otro lugar. Rastrear un video hasta su publicación original suele permitirte obtener una mejor copia, tanto de imagen como de sonido, que la versión resubida, y ser compatible con más de 100 plataformas es justo lo que le permite a esta herramienta llegar hasta allí.

Por lo tanto, recurre a ella cuando el archivo que buscas esté en alta definición con el audio intacto y el original se encuentre en otra plataforma. Solo funciona en Android y no tiene versión para iPhone, por lo que en un iPad o un iPhone la opción adecuada es usar el navegador, tal como se explicó antes.

Un detalle muy útil para este caso en particular es que, al ser una app, guarda lo que descargas en su propia biblioteca con un reproductor integrado. Así puedes comprobar si tiene sonido sin tener que ponerte a buscar el archivo en la galería.

FSave

FSave es una herramienta web disponible en fsave.io que funciona con videos públicos de Facebook y cuenta con una página aparte para videos privados. Ofrece una calidad de hasta Full HD, no requiere instalar nada y no impone límites en la cantidad de archivos que puedes descargar. La página incluye publicidad.

Utilízala cuando quieras volver a intentar la descarga en alta definición en otro sitio si el anterior falló: alcanza 1080p y, a veces, un procesador diferente logra leer el enlace sin ninguna razón evidente. Sin embargo, no aclara si une el audio con el video, así que no des el sonido por sentado y reproduce los primeros segundos antes de confiarte. Su página para videos privados es otro buen motivo para guardarla en marcadores, pero para esta tarea específica sirve más como una segunda opción que como la principal.

SaveFrom.net

SaveFrom.net es una herramienta web veterana que también cuenta con una extensión de navegador; es compatible con Facebook y unas 40 plataformas más, y alcanza hasta 1080p en MP4. Su propia documentación es inusualmente directa sobre el límite que nos ocupa: a 1080p y resoluciones superiores, el audio y el vídeo suelen venir por separado, y 720p es el nivel donde el sonido viene incluido de forma fiable.

Eso hace que sea fácil clasificarla. Guárdala para los clips comunes donde 720p con audio sea todo lo que necesitas, y cumplirá con esa tarea sin problemas. Para el objetivo específico de este artículo —1080p que se reproduzca con sonido—, es la única opción de esta lista documentada expresamente por tener justo el problema que estás intentando evitar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué solo ocurre esto a 1080p?

Porque ese es el nivel que Facebook suele entregar con mayor probabilidad como dos transmisiones separadas. Las opciones intermedias y bajas normalmente ya se entregan como un único archivo combinado, por lo que la herramienta no tiene margen de error.

¿Puedo volver a añadir el sonido a un archivo sin audio que ya guardé?

No de ninguna forma que merezca la pena el esfuerzo. No hay audio en ese archivo que se pueda recuperar: la pista de sonido simplemente nunca se descargó. Vuelve a guardar el vídeo con una herramienta que fusione ambos elementos, lo cual lleva segundos, y elimina la copia sin sonido.

¿Por qué HD es la opción más alta disponible en mi vídeo?

Porque la persona que lo publicó no lo subió a 1080p. La descarga solo ofrece lo que el archivo de origen realmente contiene, así que un clip publicado en HD no tiene una calidad superior que se pueda desbloquear.