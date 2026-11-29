La Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico convoca a vecinos a sumarse como socios o voluntarios para colaborar con su mantenimiento ya que nuevamente abrió sus puertas para la ser visitado por la comunidad.

El Jardín Botánico de Bahía Blanca vuelve a recibir al público los sábados y domingos, de 16 a 19, para que vecinos y visitantes puedan recorrer y disfrutar de este espacio verde de la ciudad.

El predio funciona en su lugar actual desde 1995 y es gestionado por la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico. Está ubicado en Balboa 1000, esquina Munilla, con ingreso por la calle interna del Parque Independencia.

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Desde la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico trabajan para recuperar, mantener y poner en valor el predio, con la intención de ofrecer a la comunidad un lugar de encuentro, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

Para sostener las tareas y afrontar los gastos cotidianos del mantenimiento, la asociación invita a la comunidad a sumarse como socia.

"La cuota societaria tiene un valor accesible y representa una ayuda muy importante para continuar con este trabajo", señaló Débora Escobar desde la asociación.

También está abierta la convocatoria a voluntarios y voluntarias para colaborar con las distintas actividades y necesidades del Jardín.

"No hace falta contar con conocimientos específicos: Son fundamentales las ganas de participar, aprender y aportar", destacó.

Quienes quieran asociarse, colaborar como voluntarios o realizar consultas pueden comunicarse al 291-5667451.

"Seguimos trabajando, con el acompañamiento de socios, voluntarios y de toda la comunidad, para que el Jardín Botánico pueda seguir creciendo y convertirse nuevamente en un espacio para disfrutar y compartir entre todos", expresaron desde la asociación.