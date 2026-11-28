Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Villa Mitre perdió esta noche como visitante frente a Centenario (Venado Tuerto), 81 a 79 (75-75), en el primer partido de los tres consecutivos que afrontará, continuando el lunes frente a Provincial, en Rosario y cerrando el martes ante Deportivo Norte, en Armstrong.

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Una derrota que dolió para el tricolor, considerando que estuvo al frente 40m14 y que estaba 75-70 arriba restando 44 segundos para el final del tiempo regular.

El mejor jugador del tricolor fue Álvaro Yarza, que sumó 28 puntos (2-3 en triples, 10-12 en dobles y 2-2 en libres).

El tricolor había establecido la máxima diferencia, 19-10 (en 6m40), con un triple de Federico Harina y un corte de luz general en la ciudad venadense afectó también al gimnasio Mateo Migliore de Centenario.

Hasta ahí el representante bahiense hizo un gran juego, dominando el rebote en su tablero, y en la medida que pudo, saliendo de contraataque.

Los seis primeros puntos fueron triples de Nacho Alem y Federico Harina, en 1m40 (6-0), estirando la diferencia a 8-0 tras un rebote de Floyd y posterior asistencia de Blanco para que el estadounidense definiera solo (8-0).

Al abanico de alternativas se sumó Álvaro Yarza con un rompimiento (10-2).

Villa Mitre se sintió cómodo cuando pudo correr, o dividir y descargar, con otro triple de Harina, antes de que se "hiciera de noche".

Después de 19 minutos de demora, el partido se reanudó y la Villa siguió encendida, sacando 10 de máxima (22-12), más allá que sufrió un parcial de 7-0 y cerró el cuarto solo 3 arriba: 22-19.

El buen momento Centenario lo extendió en el inicio del segundo cuarto y completó un parcial de 10-0 (22-22).

De todos modos, Villa Mitre siguió intentando proteger más la pintura que el perímetro (2-10 en t3 el local en el PT), dominó en rebotes y tuvo capacidad para atacar la zona propuesta por el local.

Con goleo repartido (11 de Yarza, Alem y Harina), el equipo bahiense encontró equilibrio ofensivo, con 6-20 en triples, 10-13 en dobles y 5-6 en libres, terminó arriba el primer tiempo 43-38.

En 2m35, Villa Mitre se sintió cómodo, Yarza metió un triple y tras gran asistencia de contraataque que le dio Harina anotó en bandeja, para establecer 10 de luz.

Con la correcta conducción de Alejo Blanco, Harina sacando faltas y siendo una amenaza, más el inspirado Yarza, y en la pintura, Bollo y Alem imponiendo presencia, el tricolor mantuvo la ventaja.

De todos modos, Centenario lo atacó a Villa Mitre y lo incomodó defensivamente, metiendo un parcial de 11-2 y entrando al último cuarto, 59-56 arriba el equipo bahiense.

Después de sacar 7 en dos minutos, la Villa sufrió dos triples consecutivos del local y quedó apenas un punto arriba.

El partido se hizo de ida y vuelta, el tricolor encontró mayor respuesta de contraataque, y sacó 5 de luz restando 2m55.

El tricolor sufrió dos pérdidas (Alem y Harina) sin que el local aprovechara fallando un par de lanzamientos cómodos.

Con 1m05, Tryon cometió falta ofensiva en un bloqueo, y con 44 segundos rompió Yarza y le dio 5 de ventaja.

Ruiz respondió, a falta de 30 segundos, con triple de Ruiz, en la contra a Villa Mitre se le fueron consumiendo los segundos, Bollo tiró como pudo y Yarza intentó corregir, pero no pudo y Centenario salió de contra, cometiéndole falta Alem a Ruiz, que metió los dos libres: 75-75.

Con 2s57, la Villa repuso del lateral, Harina pudo poner la pelota en el piso, hizo pasar de largo a su defensor y tomó el tiro de tres solo, a pie firme, sin poder convertir.

En el suplementario, y restando 3m41, Centenario pasó al frente por primera vez en el partido, con dos libres de Araujo: 77-75.

El trámite se hizo desordenado, plagado de pérdidas por ambos lados. Prácticamente sin sacarse ventajas, el local se adelantó 81-79 con 55 segundos, Yarza falló enfrente, después Centenario se quedó sin tiempo y la última, con 15s39 inició el ataque decisivo.

En una situación para encontrar a Harina, el tirador otra vez se desprendió de su defensor, Cristian Zenclussen, quien lo persiguió toda la noche, tomó el tiro casi sobre la esquina y falló.

Una pena por cómo se presentó el juego y todo lo bueno que había hecho el tricolor...