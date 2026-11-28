Vélez e Independiente empataron al cabo del tiempo suplementario y definirán por penales, en un partido que se juega en el estadio José Amalfitani de Liniers por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura; donde el ganador se enfrentará al vencedor de Instituto y River.

A los 2 minutos del primer tiempo suplementario, Sebastián Valdez abrió la cuenta para el Rojo de Avellaneda.

Pero, a los 14 minutos, Ronaldo Martínez estableció la paridad con un certero cabezazo.

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En los primeros 45 minutos del partido, la figura del encuentro son los dos arqueros, Santiago Mele para el "Rojo" y Tomás Marchiori para el "Fortín" al ser vitales para mantener la paridad en el entretiempo.

En el complemento, los dos bajaron la intensidad y no se sacaron ventaja en el juego.

El cotejo cuenta con el arbitraje del bahiense Facundo Tello.

En el Rojo, el bahiense Lautaro Millán ingresó en los minutos finales del suplementario.

El ganador de este cruce irá en semis ante River, que por ahora le gana a Instituto 1 a 0 en Córdoba.

Formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Elias Gómez, Lisandro Magallan, Thiago Silvero, Joaquin García; Claudio Baez, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Diego Valdes; Matias Pellegrini, Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Nahuel Banegas, Miguel Arrayago, Sebastián Valdez, Leonardo Godoy; Ivan Marcone, Mateo Pérez, Josias Palais; Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.