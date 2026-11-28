Los pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly, quedaron eliminados en la segunda tanda clasificatoria (Q2) correspondiente al Gran Premio de Qatar.

La carrera se largará este domingo a las 13 (horario de Argentina) en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.

Tanto el argentino como el francés habían superado la Q1, aunque esta vez y por haber finalizado 12º (Gasly) y 14º (Colapinto) quedaron marginados de los diez mejores.

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De todos modos para el argentino representa una leve mejoría en relación a lo ocurrido en la Q1 (16º) y en la producción de las pruebas libres, instancia en la que el bonaerense no había quedado conforme.

"No fue particularmente un buen día", dijo Colapinto a modo de balance, tras la doble tanda de pruebas del viernes, en la que finalizó 12º y 15º respectivamente. Un análisis que bien se podría hacer extensivo a lo ocurrido este sábado a la mañana, cuando en la tercera y última práctica libre finalizó 16º.

Colapinto llega con la ilusión al máximo, ya que viene de quedar 6º en el Gran Premio de Las Vegas, en la que fue una de las mejores carreras de las últimas décadas. Este resultado, además, le permitió volver a sumar luego de seis fechas de sequía, la cual comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Cronología

Seguí las alternativas de la Clasificación en la siguiente cronología.

15. Los monoplazas comenzaron a salir a pista para buscar tiempos.

15.05. Charles Leclerc (Ferrari) establece el mejor registro en los primeros giros, con tiempo de vuelta de 1m23s/468. Los pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly, se mantienen en boxes.

15.06. Max Verstappen (Red Bull) desplazó a Leclerc al establecer un tiempo de vuelta de 1m22s/833.

15.08. Ya giran en Lusail los pilotos de Alpine.

15.09. George Russell (Mercedes) sube al Nº1 con un registro de 1m22s/557. A su vez, Franco Colapinto hizo un giro en 1m24s/500 y quedó 16º a +1.987 en relación al líder. Por su parte Pierre Gasly está 14º (+1.870). Colapinto quedó en el último lugar posible de acceso a la Q2.

15.14. A poco para la finalización de la Q1 vuelven a salir los monoplazas a la pista, incluidos los Alpine.

15.19. Franco Colapinto avanzó a la Q2 al finalizar en el puesto 16º, mientras que Pierre Gasly finalizó 10º. Quedaron eliminados Williams (Carlos Sainz-Alex Albon), Aston Martin (Fernando Alonso-Lance Stroll) y Cadillac (Sergio Pérez-Valteri Bottas).

15.27. Ya giran los autos, buscando el mejor tiempo para ingresar entre los 10 primeros a la Q3.

15.33. George Russell (Mercedes) se ubica en el tope de mejores registros, con 1m22s/079. Por su parte Colapinto está 16º a +2.432 de Russell y Gasly 13º (+2.117). Quedan cinco minutos y medio para mejorar las marcas.

15.35. Los Alpine volvieron a boxes, con el objetivo de volver a salir.

15.42. Gasly y Colapinto quedaron eliminados en la Q2 al finalizar 12º y 14º respectivamente. El piloto francés giró con un tiempo de vuelta de 1m23s/568, mientras que el argentino hizo 1m23s/659. También quedaron eliminados Oliver Bearman (Haas), Grabriel Bortoleto (Audi), Rafael Cámara (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi).

15.43. Avanzaron en el top 10: George Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Max Vertappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari) y Liam Lawson (Racing Bulls).