Agregar La Nueva en

El final, tras los festejos, con el plantel unido en cancha de Altense. Fotos: Pellegrini.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pellegrini logró esta noche el anhelado ascenso a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, tras ganarle a Espora, 87 a 74, y así sellar la serie 3-1, en la promoción entre el penúltimo de la LBB Plata y el segundo de la LBB Bronce.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En consecuencia, Espora descendió a la LBB Bronce.

Pellegrini había bajado la última temporada, cuando se dividió la Segunda división en LBB Plata y LBB Bronce (Tercera).

El equipo que dirigió Juan Sergio Palumbo no pudo ascender de manera directa en la primera posibilidad, la cual quedó para Caza y Pesca Huracán Médanos, y sí aprovechó la segunda oportunidad.

Le costó meterse en la serie, perdiendo el primer partido, 79 a 73, aunque se reacomodó, logró imponer su rotación más larga y terminó cumpliendo el objetivo tras cosechar tres victorias en fila.

Esta noche fue otra muestra de ello, porque Pelle encontró determinación en jugadores que generalmente son más bien complementarios (inclusive, no tuvo a Fabricio Starc, quien sufrió un desgarro en la planta de un pie), y le alcanzó para llevarse el triunfo.

Espora comenzó mejor, con una defensa muy activa (Mauro Veliz con Iván Gómez Lepez, que venía de meter 35), cargando al rebote ofensivo y jugando criteriosamente, sacando 6 (17-11).

Con el ingreso de Juani Castro, Pelle pudo correr y se sumó al trabajo de Andrés Almirón, Agustín Cataffi y Agustín Godeas, estampando un parcial de 18-3 y ganar el segundo cuarto 28-16: 45-35.

A partir de establecer 15 de luz promediando el tercer cuarto logró un colchón de puntos decisivo, más allá que Espora dejó todo y pudo recortar algo, pero era demasiado, máxime porque Gastón Chaves respondió en algunos momentos clave.

Individualmente, Almirón terminó con 17 puntos y 11 rebotes; Castro convirtió 18 unidades (6-7 en t2 y 6-6 en t1) y Chaves metió 19 (3-7 en triples).

Enfrente, Juan Manuel Coronel tomó 12 rebotes y metió 11 puntos; Andrés Miguez convirtió 21 unidades y bajó 7 rebotes mientras que Mauro Veliz anotó 11 puntos y tomó 7 recobres.

La síntesis:

Pellegrini (87): A. Bianco (5), I. Gómez Lepez (10), M. Barrera (5), Francisco Godeas (6), Andrés Almirón (17), fi; G. Chaves (19), A. Cataffi (3), J.I. Castro (18) y N. Themtham (4). DT: Juan Sergio Palumbo.

Espora (74): A. Miguez (21), M. Véliz (11), M. Achor (7), T. Galant (13), J. Coronel (11), fi; L. Ruiz (2), J. Martínez (3) e I. Costanzo (6). DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: Pellegrini, 17-19, 45-35 y 67-56.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y⁩ Joel Schernenco.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Pellegrini, 3-1.

El recorrido

En total, Pellegrini disputó 45 partidos, con récord de 32 ganados y 13 perdidos, (71,11%).

En fase regular logró 18 victorias y 4 derrotas, mientras que en playoffs cosechó 14 triunfos y 9 caídas.

Primer tramo

Fecha 1: Ganó de visita a Sportivo B: 68-59

Fecha 2: Ganó de local a Whitense: 73-71

Fecha 3: Ganó de visita a Los Andes: 79-58

Fecha 4: Ganó de local a Sporting: 89-79

Fecha 5: Perdió de visita con Bahiense: 72-67

Fecha 6: Perdió de local con Barracas: 89-82

Fecha 8: Ganó de local a Velocidad: 90-50

Fecha 7: Ganó de visita a Bella Vista: 73-56

Fecha 9: Ganó de local a CyP: 77-31

Fecha 10: Ganó de visita a FyT: 75-69 (en Argentino)

Fecha 11: Ganó de local a Fortín: 112-48

Cuartos (J1): Ganó de local a Sporting: 83-54

Cuartos (J2): Ganó de visita a Sporting: 74-62 (en Espora)

Semis (J1): Perdió de visita con Barracas: 79-73

Semis (J2): Ganó de local a Barracas: 86-78

Semis (J3): Ganó de visita a Barracas: 65-56

Final (J1): Perdió de local con CyP: 72-69 (en Altense)

Final (J2): Ganó de visita a CyP: 83-79 (68-68) (en Estudiantes)

Final (J3): Ganó de local a CyP: 88-63 (en Altense)

Final (J4): Perdió de visita con CyP: 71-69 (en Estudiantes)

Final (J5): Perdió de local con CyP: 86-62 (en Altense)

Segundo tramo

Fecha 1: Ganó de local a Sportivo B: 89-67

Fecha 2: Ganó de visita a Whitense: 76-54

Fecha 3: Ganó de local a Los Andes: 95-51

Fecha 4: Ganó de visita a Sporting: 86-72 (en Espora)

Fecha 5: Perdió de local con Bahiense B: 61-45

Fecha 6: Ganó de visita a Barracas: 87-59

Fecha 7: Ganó de local a Bella Vista: 97-63

Fecha 8: Ganó de visita a Velocidad B: 71-63

Fecha 9: Perdió de visita con CyP: 74-69

Fecha 10: Ganó de local a FyT: 94-63

Fecha 11: Ganaba de visita a Fortín: 22-16 (suspendido) en Estudiantes

Cuartos (J1): Ganó de local a Sporting: 78-71

Cuartos (J2): Ganó de visita a Sporting: 72-55 (en Los Andes)

Semis (J1): Ganó de local a Sportivo B: 79-69

Semis (J2): Perdió de visita con Sportivo: 85-79

Semis (J3): Ganó de local a Sportivo: 83-73

Final (J1): Perdió de local con CyP: 61-56 (en Altense)

Final (J2): Ganó de visita a CyP: 77-75 (70-70) (en Estudiantes)

Final (J3): Perdió de local con CyP: 63-62 (en Altense)

Final (J4): Perdió de visita con CyP: 73-70 (en Estudiantes)

Promoción (J1): Perdió de visita con Espora: 79-73 (en Altense)

Promoción (J2): Ganó de local a Espora: 81-69 (en Altense)

Promoción (J3): Ganó de visita a Espora: 83-73 (en Altense)

Promoción (J4): Ganó de local a Espora: 87-74 (en Altense)