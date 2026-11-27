Jorge Born, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina durante buena parte del siglo XX, murió a los 92 años. Su nombre quedó ligado a tres episodios que atravesaron la historia reciente del país: el imperio económico de Bunge y Born, el secuestro de 1974 a manos de Montoneros y el plan económico que llevó a dos hombres de su grupo al gabinete de Carlos Menem.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, pertenecía a la tercera generación de una dinastía empresarial que comenzó a construir su fortuna en 1876. Su abuelo, Jorge Born, había fundado junto a su cuñado Ernesto Bunge un negocio cerealero que, con el paso de las décadas, se transformó en uno de los conglomerados industriales más importantes de Sudamérica.

Born estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego se formó en Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. A su regreso se incorporó a una compañía que ya tenía una posición dominante en el comercio de granos y una fuerte presencia en distintos sectores de la economía.

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En su etapa de mayor expansión, Bunge y Born controlaba empresas emblemáticas como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera. Sus negocios abarcaban alimentos, textiles, pinturas y envases, además de las exportaciones agrícolas. Llegó a convertirse en el principal grupo industrial del Cono Sur.

El secuestro que marcó su vida

El 19 de septiembre de 1974, la vida de Jorge Born cambió para siempre. Una célula de Montoneros interceptó el automóvil en el que viajaba junto a su hermano Juan y secuestró a ambos en un operativo que había sido preparado durante meses.

La organización exigió 60 millones de dólares para liberarlos, una cifra que convirtió al episodio en el rescate más caro de la historia argentina. Juan recuperó la libertad después de 60 días, mientras que Jorge permaneció 180 jornEadas en cautiverio, encerrado en el sótano de una carpintería de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López.

Durante las negociaciones, el propio empresario tuvo que intervenir para mediar con su padre y concretar el pago exigido por sus captores. La experiencia dejó una marca profunda en su vida y también en el futuro de la familia empresaria.

Después de su liberación, los Born se instalaron en San Pablo, Brasil, y comenzaron a alejarse de la Argentina. Con el tiempo, Jorge volvió a sorprender por su relación comercial con Rodolfo Galimberti, uno de los protagonistas del secuestro. Ambos se asociaron en distintos emprendimientos, entre ellos Hard Communication, junto a Jorge "Corcho" Rodríguez.

La sociedad generó fuertes repercusiones por el vínculo entre la víctima y uno de los hombres vinculados al operativo. Born justificó aquella relación al señalar que, a través de Galimberti, había conseguido recuperar parte del dinero pagado por su liberación.

El plan económico que llevó dos ministros al gobierno de Menem

Quince años después del secuestro, Born volvió a ocupar un lugar central en la escena nacional. En 1989, en medio de la hiperinflación y la crisis económica que atravesaba el país, acercó a Carlos Menem una propuesta elaborada por Bunge y Born para intentar estabilizar la economía.

El denominado Plan BB proponía desregulaciones, eliminación de restricciones y modificaciones en los cupos y aranceles de importación. La iniciativa también contemplaba una fuerte participación de ejecutivos del grupo empresario en la conducción económica del nuevo gobierno.

El primero en asumir como ministro de Economía fue Miguel Ángel Roig, directivo de Bunge y Born, quien murió pocos días después de llegar al cargo. Fue reemplazado por Néstor Rapanelli, vicepresidente de la compañía.

Sin embargo, ninguno de los dos consiguió frenar la escalada de precios y el programa terminó fracasando. Ambos abandonaron el gabinete durante 1989, en una experiencia que tuvo consecuencias directas para Born dentro de la estructura empresarial.

El empresario perdió su lugar en la conducción del grupo y la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo. A partir de entonces comenzó una profunda reestructuración: la compañía dejó de utilizar el apellido Born, pasó a llamarse Bunge y avanzó hacia una organización internacional, con ejecutivos externos y su sede central en Estados Unidos.

El final de un imperio familiar

Con el paso del tiempo, la familia Born se desvinculó completamente de la compañía que había construido su fortuna. Bunge continuó operando en la Argentina, aunque dejó atrás buena parte de la estructura industrial diversificada que la había convertido en un gigante empresarial.

Su actividad quedó concentrada principalmente en el comercio internacional de cereales, oleaginosas y el procesamiento de materias primas.

La trayectoria de Jorge Born quedó así asociada a distintos capítulos de la historia argentina. Heredó un imperio económico, sobrevivió a uno de los secuestros más impactantes del país y años después apostó por un programa económico que terminó fracasando y le costó su lugar en la empresa familiar.

A los 92 años, su muerte vuelve a poner en perspectiva la historia de un empresario cuya vida estuvo atravesada por el poder económico, la violencia política y las transformaciones de la Argentina contemporánea. Su hijo, Jorge Born IV, representa la continuidad familiar en el mundo de los negocios.