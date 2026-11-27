Se cumplen 10 años de un día histórico para el deporte nacional: la obtención de la primera Copa Davis.

El 27 de noviembre de 2016 Argentina venció a Croacia, por 3 a 2, en Arena Zagreb y se quedó con el preciado trofeo.

El equipo capitaneado por Daniel Orsanic en esa serie definitiva estuvo compuesto por Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y el bahiense Guido Pella, quien no vio acción ante los croatas pero fue clave en el proceso y el único jugador que estuvo en toda la campaña.

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En la final, el combinado nacional debió batallar ante un durísimo rival, al que pudo doblegar recién en el quinto punto con el recordado triunfo de Delbonis ante Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2.

Previamente, la serie había comenzado con el triunfo de Marín Cilic sobre el propio Delbonis, por 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2.

Luego Del Potro venció a Karlovic (por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5) y en dobles Delpo y Mayer cayeron contra Cilic e Ivan Dodig (7-6, 7-6 y 6-3), dejando a los croatas a un triunfo del título.

En el cuarto partido Del Potro logró un triunfo épico ante Cilic, remontando dos sets en contra para ganar 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para forzar el quinto y definitivo juego.

*Para siempre

Apenas 6 meses después del logro, Guido Pella brindó una charla en Pella Tenis, con la miniatura de la Copa que le corresponde a los protagonistas.

"Al trofeo de Copa Davis lo tengo en casa, lo veo siempre", contó el bahiense en aquel entonces.

*Cerquita

En octubre de 2017 Bahía Blanca tuvo el honor de recibir a la Copa Davis, en el marco del programa "La Copa de Todos".

La misma estuvo exhibida en el Museo del Deporte, donde se realizaron distintas actividades, y también contó con la visita del capitán Daniel Orsanic.