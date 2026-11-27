A 10 años de la gloria eterna: Argentina campeón de la Davis, con el bahiense Guido Pella
Tras vencer a Croacia como visitante en el quinto punto.
Se cumplen 10 años de un día histórico para el deporte nacional: la obtención de la primera Copa Davis.
El 27 de noviembre de 2016 Argentina venció a Croacia, por 3 a 2, en Arena Zagreb y se quedó con el preciado trofeo.
El equipo capitaneado por Daniel Orsanic en esa serie definitiva estuvo compuesto por Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer y el bahiense Guido Pella, quien no vio acción ante los croatas pero fue clave en el proceso y el único jugador que estuvo en toda la campaña.
En la final, el combinado nacional debió batallar ante un durísimo rival, al que pudo doblegar recién en el quinto punto con el recordado triunfo de Delbonis ante Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2.
Previamente, la serie había comenzado con el triunfo de Marín Cilic sobre el propio Delbonis, por 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2.
Luego Del Potro venció a Karlovic (por 6-4, 6-7, 6-3 y 7-5) y en dobles Delpo y Mayer cayeron contra Cilic e Ivan Dodig (7-6, 7-6 y 6-3), dejando a los croatas a un triunfo del título.
En el cuarto partido Del Potro logró un triunfo épico ante Cilic, remontando dos sets en contra para ganar 6-7, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para forzar el quinto y definitivo juego.
*Para siempre
Apenas 6 meses después del logro, Guido Pella brindó una charla en Pella Tenis, con la miniatura de la Copa que le corresponde a los protagonistas.
"Al trofeo de Copa Davis lo tengo en casa, lo veo siempre", contó el bahiense en aquel entonces.
*Cerquita
En octubre de 2017 Bahía Blanca tuvo el honor de recibir a la Copa Davis, en el marco del programa "La Copa de Todos".
La misma estuvo exhibida en el Museo del Deporte, donde se realizaron distintas actividades, y también contó con la visita del capitán Daniel Orsanic.