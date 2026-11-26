Por motivos desconocidos, una camioneta se prendió fuego en pleno centro bahiense, y el incendio se propagó a otro vehículo que estaba estacionado junto a ella. Los daños en ambos son totales.

El fuego fue extinguido por personal de bomberos de Cuartel Central.

Testigos que había en la primera cuadra de calle Gorriti señalaron que no se registraron heridas de consideración: quien conducía la Toyota Hilux solo tuvo algún daño en el cuero cabelludo, mientras que la dueña del auto quedó en shock. También se vieron afectados levemente los vehículos que estaban detrás y delante del Volkswagen Passat: un Renault 9 y una Fiat Strada.

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En ese sentido, se explicó que "el fuego empezó de la nada".

Según se indicó, sobre las 12.50 se registró el llamado al Cuartel Central de Bomberos, desde donde partió una dotación para combatir el incendio.

Por el momento, se encuentra cortado el tránsito en Gorriti, entre Estomba y Vieytes.