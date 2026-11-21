Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Un triple de Guillermo Balbuena restando siete décimas decretó anoche la victoria de Quilmes ante Costa Sud, 65 a 63, por los cuartos de final del Torneo Oficial de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, “Copa RVD 75° aniversario”.

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El equipo cervecero, dirigido por el bahiense Martín Ipucha, perdía 65 a 63 y estuvo contra las cuerdas cuando Kevin Tomalino, con siete segundos, fue a la línea con la posibilidad de estirar la ventaja, aunque falló ambos lanzamientos.

Tras el rebote y el contraataque, Balbuena se plantó a 45 y anotó el triple que le dio la victoria, con apenas siete décimas por delante.

Mirá el partido, incluido el triple ganador:

Al oriverde hace un par de meses que dejó de dirigirlo Juan Andrés García -tomó su lugar Nicolás Cirone-, aunque el entrenador bahiense (quien está desde 2023 en la institución) permanece con divisiones formativas y la coordinación del básquetbol.

La serie había comenzado con victoria de Costa Sud, 66 a 63 y en la revancha Quilmes se impuso 59 a 58.

Ahora, Quilmes cruzará en semis ante Alumni (Orense), donde juega Kevin Zambrano, y la otra serie la animarán Huracán (Necochea) y Huracán (Tres Arroyos).

La síntesis:

Costa Sud (65): Gino Laloggia, Emiliano Acosta (3) Nicolás Lo Fiego (16), Kevin Tomalino (6), Nate Cordón (4), fi; Gastón Rodríguez (3), Pablo Rodríguez (9), Aarón Guillerat (10), Patricio Gonzalía (14) y Diego Gonzalía. DT: Nicolás Cirone.

Quilmes (66): Facundo Franssen, Juani Miguel, Marcos Franssen (32), Manuel Perticiarari (5), Franco Bayúgar (12), fi; Emanuel San Román (8), Franco Gianelli, Guillermo Balbuena (9) y Manuel Gallego. DT: Martín Ipucha.

Cuartos: Costa Sud 24-15, 39-34 y 45-50.