El pasado fin de semana la plantación se realizó en un campo cercano a Luján, en Buenos Aires.

Después de la experiencia del año pasado, cuando FILBA llegó a Bahía Blanca con miles de libros destinados a las bibliotecas de la ciudad, este año regresa con una nueva propuesta colectiva: plantar más de mil árboles nativos entre todas las personas que se acerquen al Parque Independencia.

La jornada comenzará a las 10 y tendrá dos plantaciones comunitarias, previstas para las 10 y las 16. También habrá talleres de estampas y serigrafía, un espacio de lecturas compartidas, un recorrido poético por el parque y una actividad literaria dedicada a los árboles. La convocatoria es abierta y propone poner las manos en la tierra, habitar el espacio público y cuidar el bosque que compartimos.

“Después de encontrarnos alrededor de los libros, esta vez queremos convocar a la comunidad a encontrarse alrededor de los árboles. Plantar en conjunto es también una forma de cuidar el lugar que habitamos y de imaginar el futuro entre todos”, señala Amalia Sanz, de FILBA.

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La Fundación FILBA es una organización cultural sin fines de lucro que promueve la literatura y la lectura mediante festivales, encuentros y actividades abiertas. Sus propuestas buscan acercar a escritores, lectores y comunidades, y vincular la literatura con otros espacios y expresiones culturales.

FILBA significa Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. El nombre nació para el festival literario y hoy también identifica a la Fundación FILBA, que organiza actividades para promover la literatura y la lectura.

La plantación se realizará con la técnica Miyawaki, un método que consiste en ubicar árboles nativos muy cerca unos de otros para crear pequeños bosques autosustentables, capaces de crecer hasta diez veces más rápido que uno convencional. Entre las especies que se sumarán al parque habrá espinillo, chañar, coronillo, caldén, acacia visco, anacahuita, aguaribay, grindelia, cedrón del monte, cortadera y mburucuyá, entre muchas otras.

Programa

Parque Independencia, avenida Pringles y D’Orbigny, ex fosa de los leones.

A las 10: primera plantación comunitaria con técnica Miyawaki.

11: taller de estampas y serigrafía para toda la familia, con Alexis y Lenet, de @perreandoparedes. Se invita a llevar una remera o bolsa de tela para estampar en vivo.

16: segunda plantación comunitaria.

16: picnic de libros para todas las edades, con lecturas compartidas.

16.30: segundo taller de estampas y serigrafía para toda la familia, con Alexis y Lenet, de @perreandoparedes. También se podrá llevar una remera o bolsa de tela.

18: recorrido botánico poético por el Parque Independencia, con Diego Vdovichenko y Gustavo López.

19: Lectura para los árboles. A partir de la premisa de Sergio Raimondi —“Nunca se habla solo de árboles cuando se habla de árboles”—, cuatro escritores escribirán un texto sobre árboles para terminar hablando de otra cosa. Participan Luis Sagasti, Mario Ortiz, Alejandra Saguí y Sergio Raimondi. Coordina Milton López.

20: brindis de cierre en Galpón Enciclopédico, San Lorenzo 710.

La jornada es coorganizada con la colaboración de 2Museos y la Subsecretaría de Diseño y Espacios Públicos de la Municipalidad de Bahía Blanca.