El Gobierno aumentó un 2,20 % los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad desde noviembre, en línea con la inflación de octubre, mediante la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida, implementada por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, alcanza a los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y ratifica además la vigencia del adicional del 20 % para la zona patagónica.

El ajuste toma como pauta de cálculo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. La suba se aplica de forma lineal sin diferenciación por tipo de prestación, acumulándose a la actualización previa para el mes pasado, que había sido del 1,90 %.

Los valores de las principales modalidades prestacionales quedan fijados de la siguiente manera:

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• Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 (Categoría A), $979.967,23 (Categoría B), $746.193,92 (Categoría C).

• Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 (Categoría A),$1.100.312,05 (Categoría B), $839.377,84 (Categoría C).

• Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 (Categoría A), $1.842.808 (Categoría B), $1.465.570,71 (Categoría C).

• Estimulación temprana: $439.719,68 (Categoría única).

• Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24 (Categoría única).

• Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

• Transporte: $953,22 por kilómetro.

• Alimentación: $5.223,37.

También se actualizan los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. La formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 para la categoría A y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40.

Asimismo, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en la categoría A. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende en noviembre a $1.113.666,92.

En cumplimiento del artículo 7° bis de la Ley 24.901, la resolución ratifica la continuidad del reconocimiento de un adicional del 20 % sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica. (NA)