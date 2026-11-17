Tercera licitación de fondos de Anses para créditos hipotecarios: claves, montos y nuevas reglas
El BCRA licita este martes otros $200.000 millones para créditos hipotecarios con fondos de Anses.
El Banco Central (BCRA) lleva adelante, este martes, la tercera licitación de recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses por un total de $200.000 millones, que se destinarán a créditos hipotecarios.
La convocatoria tendrá lugar en la franja horaria de 11 a 15 horas, con el objetivo de dinamizar el crédito habitacional. En esta oportunidad, se duplica el tope de adjudicación por banco, pero se imponen límites patrimoniales y de tasa.
Modificaciones en el cupo bancario y restricciones patrimoniales
La licitación introduce un cambio sustancial respecto de la edición previa: cada entidad financiera podrá recibir hasta el 40 % del monto total licitado, lo que significa una ampliación frente al límite del 20 % aplicado con anterioridad.
Sin embargo, para regular la distribución, el BCRA fijó dos topes adicionales a las entidades participantes: el dinero asignado a un banco no podrá superar el 4 % de su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) y la adjudicación tampoco podrá exceder el 40 % de la cartera hipotecaria vigente de dicha institución al momento de ofertar.
Los bancos que resulten ganadores de los fondos contarán con un lapso de 90 días, a partir de la acreditación, para colocar los préstamos entre el público.
Condiciones financieras de la licitación y tasa máxima al usuario
Las ofertas bancarias deben formalizarse por un piso de $1000 millones por postura. La financiación que otorga Anses a los bancos se establece a un plazo de cinco años, remunerada a tasa UVA más un margen mínimo del 4,5 %.
En cuanto a los créditos prestados al público final, la normativa fija que no podrán superar la tasa de UVA más 7,5 %. La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) ajusta su valor mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reflejando la variación de la inflación.
Destino de los fondos y perfil de los solicitantes
Los créditos financiados por este mecanismo se destinan a personas que no tengan una vivienda propia o que, teniendo la titularidad de un inmueble, no dispongan de su uso. Se autoriza su aplicación a operaciones de compra, construcción, ampliación y refacción.
Como el proceso licitatorio es exclusivo para entidades bancarias, las personas interesadas deben tramitar los préstamos en los bancos que hayan obtenido los fondos.
Antecedente: el resultado de la segunda ronda
En la segunda licitación participaron 14 bancos con 40 posturas, adjudicándose fondos a 12 entidades. La demanda se concentró mayoritariamente en el tramo a cinco años, que colocó $196.747 millones a una tasa de corte de UVA + 4,79 %, mientras que el tramo a un año adjudicó $3252 millones a UVA + 2,71 %. (NA)