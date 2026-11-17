El Banco Central (BCRA) lleva adelante, este martes, la tercera licitación de recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses por un total de $200.000 millones, que se destinarán a créditos hipotecarios.

La convocatoria tendrá lugar en la franja horaria de 11 a 15 horas, con el objetivo de dinamizar el crédito habitacional. En esta oportunidad, se duplica el tope de adjudicación por banco, pero se imponen límites patrimoniales y de tasa.

Modificaciones en el cupo bancario y restricciones patrimoniales

La licitación introduce un cambio sustancial respecto de la edición previa: cada entidad financiera podrá recibir hasta el 40 % del monto total licitado, lo que significa una ampliación frente al límite del 20 % aplicado con anterioridad.

Sin embargo, para regular la distribución, el BCRA fijó dos topes adicionales a las entidades participantes: el dinero asignado a un banco no podrá superar el 4 % de su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) y la adjudicación tampoco podrá exceder el 40 % de la cartera hipotecaria vigente de dicha institución al momento de ofertar.

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Los bancos que resulten ganadores de los fondos contarán con un lapso de 90 días, a partir de la acreditación, para colocar los préstamos entre el público.

Condiciones financieras de la licitación y tasa máxima al usuario

Las ofertas bancarias deben formalizarse por un piso de $1000 millones por postura. La financiación que otorga Anses a los bancos se establece a un plazo de cinco años, remunerada a tasa UVA más un margen mínimo del 4,5 %.

En cuanto a los créditos prestados al público final, la normativa fija que no podrán superar la tasa de UVA más 7,5 %. La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) ajusta su valor mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reflejando la variación de la inflación.

Destino de los fondos y perfil de los solicitantes

Los créditos financiados por este mecanismo se destinan a personas que no tengan una vivienda propia o que, teniendo la titularidad de un inmueble, no dispongan de su uso. Se autoriza su aplicación a operaciones de compra, construcción, ampliación y refacción.

Como el proceso licitatorio es exclusivo para entidades bancarias, las personas interesadas deben tramitar los préstamos en los bancos que hayan obtenido los fondos.

Antecedente: el resultado de la segunda ronda

En la segunda licitación participaron 14 bancos con 40 posturas, adjudicándose fondos a 12 entidades. La demanda se concentró mayoritariamente en el tramo a cinco años, que colocó $196.747 millones a una tasa de corte de UVA + 4,79 %, mientras que el tramo a un año adjudicó $3252 millones a UVA + 2,71 %. (NA)