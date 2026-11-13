Darío Dieser y el 1 de Libertad en el Senior liguista: "A esta edad, es muy importante que vayan todos"

Libertad se quedó con el 1 en la fase regular del torneo Clausura en el fútbol Senior de la Liga del Sur. El defensor Darío Dieser analizó el buen desempeño de su equipo justo antes de la recta final.

"Estamos bien en todas las líneas y hay una gran capacidad en los delanteros, que jugaron mucho tiempo en Primera de la Liga del Sur. Y lo hacemos notar", le dijo a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"A esta edad, es muy importante que vayan todos. Estamos muy bien y, por suerte, están saliendo bien los partidos. Muchas veces éramos 11 o 12 y ahora, con los días lindos, van mucho más", destacó.

"Ahora se va poner todo mucho más parejo porque empiezan a ir todos", amplió.

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