Bahía Blanca debate el presente y el futuro de su polo petroquímico

La ciudad será sede del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca “Presente y Futuro del Polo Petroquímico”, una jornada que reunirá a empresarios, especialistas, académicos y representantes del sector público para analizar los desafíos y oportunidades de una de las actividades industriales más relevantes del país.

El Foro es organizado por el Instituto Petroquímico Argentino (IPA®), conjuntamente con la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP®), la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), PLAPIQUI (UNS-CONICET), la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de los Puertos de Bahía Blanca y la Municipalidad de local.

La iniciativa cuenta con el auspicio de Dow, Compañía Mega, Profertil y Unipar, y busca generar un espacio de diálogo sobre competitividad, infraestructura, talento, inversiones y perspectivas de crecimiento del sector.

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La actividad se realizará el martes 17 de noviembre de 2026, de 8 a 14 horas, en el Aula Magna de la UNS, ubicada en Colón 80. Entre los principales ejes de debate figuran la infraestructura estratégica para el desarrollo industrial, la articulación de la cadena de valor petroquímica, la formación de profesionales especializados y la visión de futuro de las principales compañías del sector.

La apertura institucional estará encabezada por el intendente, Federico Susbielles, y el rector de la casa de estudios, Daniel Vega. A continuación, Pablo Giorgi, de Argus, ofrecerá una conferencia sobre el escenario global de la industria petroquímica. La agenda incluye además un panel sobre infraestructura y desarrollo con la participación de Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y Gustavo Trankels, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio.

También se abordarán temas vinculados a la cadena de valor regional y a la formación de talentos para responder a las nuevas demandas de la industria. Uno de los momentos centrales será el panel de CEOs, donde compartirán su visión estratégica sobre proyectos, desafíos y oportunidades Dolores Brizuela (Dow), Marcos Sabelli (Profertil) y Tomás Córdoba (Compañía Mega).

El cierre estará a cargo de Pablo Popik, presidente del IPA, y la jornada concluirá con un espacio de networking orientado a fortalecer los vínculos entre empresas, instituciones educativas, organismos públicos y actores del entramado productivo regional. (UNS)