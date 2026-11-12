Italia venció a Francia y legó a la cima de su grupo en la UEFA Nations League

Italia le ganó 3 a 1 a Francia por la quinta fechad de la UEFA Nations League con goles de David Frattesi y Francesco Espósito, por duplicado, y alcanzó al elenco "Galo" en la cima del grupo 1 de la Liga A, donde ambos tienen diez puntos.

En un gran partido de la jornada de jueves, la cuenta la había abierto Michael Olisé a los diez minutos del primer tiempo tras un error garrafal de Gianluigi Donnarumma en la salida desde abajo. El arquero del Manchester City la dejó servida cuando quiso dar un pase hacia adentro y quedó mal parado en el retroceso.

El empate llegaría a los 26 del primer tiempo tras una buena jugada colectiva por izquierda, que derivó en un pase al medio el cual conectó Francesco Espósito en el área chica.

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Ya en el segundo tiempo, su hermano Sebastiano erraría un penal a los 17 minutos, y más tarde nuevamente Franceso se haría cargo de otro penal que esta vez fue adentro y puso el 3 a 1 definitivo, a los 30 minutos.

En el mismo grupo, Bélgica venció 2 a 1 a Turquía y quedó tercero con nueve unidades, mientras que el elenco turco perdió todos sus encuentros y por el momento no suma puntos.

En otro partido destacado, Inglaterra venció 2 a 1 a Croacia con tantos de Morgan Rogers y Harry Kane, de penal. En tanto, Petar Sucic había abierto la cuenta para los croatas. El conjunto inglés alcanzó los 12 puntos en el Grupo 3 de la Liga A, y es escolta.

Precisamente el líder de dicho grupo es España, que se impuso por 2 a 0 ante República Checa con gol de Álex Baena y Marc Pubill.

El último campeón del mundo lidera su zona con 15 unidades, ya que ganó los cinco partidos que disputó.

Todos los resultados

-Turquía 1-2 Bélgica.

-Inglaterra 2-1 Croacia.

-República Checa 0-2 España.

-Italia 3-1 Francia.

-Armenia 1-1 Chipre.

-Montenegro 2-1 Letonia.

-San Marino 0-2 Bielorrusia.

-Albania 2-0 Finlandia.