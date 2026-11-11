Patagones: emotivo homenaje a la comunidad de Stroeder en su 113° aniversario

La delegada municipal, Lorena Spasiukel, el intendente de Patagones, Ricardo Marino; y el presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Safe

La emoción ganó las instalaciones de la Cooperadora de la Escuela Primaria N° 9, de la localidad de Stroeder, en la celebración de sus 113 años de vida, en un acto encabezado por el intendente de Patagones, Ricardo Marino, junto al presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Safe, y la delegada municipal, Lorena Spasiuk.

La ceremonia reunió a autoridades, representantes de instituciones y vecinos, en una jornada que tuvo como eje los reconocimientos a referentes de la comunidad y los anuncios vinculados al desarrollo de la localidad.

Durante el acto se entregó la Ordenanza N.º 4788, que designa con el nombre de “Terminal de Ómnibus Oscar "Lucho" Monticone”, a la estación de colectivos de Stroeder, en homenaje a un vecino que dejó su huella en la comunidad.

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También fueron reconocidos los 30 años de trayectoria de la Escuela de Arte y Danzas Soleimán, dirigida por Alejandra Gioventú; el estudiante Siro Boelter, por su participación en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú; y los jóvenes que representaron a la localidad en los Juegos Bonaerenses 2026.

En materia educativa, se distinguió además a estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 7 por su participación en el Parlamento Juvenil Bonaerense y en la Feria de Ciencias, donde un proyecto de investigación sobre biogás logró la clasificación a la instancia nacional.

La jornada incluyó reconocimientos a los vecinos Raúl Jacobo y Rubén Adolfo Baumgartner, por su compromiso con la comunidad.

Uno de los momentos de mayor emoción se vivió cuando se concretó el homenaje especial al doctor Luis Urizar, distinguido como Ciudadano Ilustre por sus 66 años de servicio a la salud.

El profesional se mostró muy emocionado por la distinción recibida, que reconoce toda una vida dedicada al cuidado de los vecinos de Stroeder y del Partido de Patagones.

En sus palabras, la delegada municipal, Lorena Spasiuk, agradeció la presencia de las autoridades, las instituciones educativas y los vecinos que acompañaron la celebración.

Al realizar un balance del trabajo desarrollado durante el año, destacó las intervenciones realizadas en distintas instituciones públicas, los trabajos de reparación en el cementerio y las mejoras de iluminación en establecimientos educativos.

Durante su discurso, Ricardo Marino destacó el valor de los aniversarios como una oportunidad para hacer un balance de la gestión, compartir los avances alcanzados y renovar el compromiso con el crecimiento de cada localidad del distrito.

En ese marco, repasó las obras concretadas, las que se encuentran en ejecución y las que ya fueron licitadas para Stroeder.

Otro de los anuncios destacados estuvo vinculado a la sanción de la ley que garantiza la continuidad definitiva del régimen de beneficios patagónicos. Se recordó que el pasado 5 de noviembre el Senado bonaerense convirtió en ley el proyecto que establece la permanencia de estos beneficios, vinculados a los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y de Sellos.

En el tramo final de su mensaje, Marino compartió una noticia especialmente significativa para la comunidad: el inicio de la construcción del acueducto que permitirá vincular los pozos de bombeo con la cisterna de agua potable de Stroeder.

Se trata de una intervención de aproximadamente cinco kilómetros de cañería, con un presupuesto oficial cercano a los 250 millones de pesos, que busca avanzar en la solución de un problema histórico de abastecimiento de agua en la localidad.

El jefe comunal también se refirió a la obra de la nueva cisterna de Villalonga, que se encuentra próxima a finalizar y para la cual ya llegaron los módulos y el filtro, con previsión de ponerla en funcionamiento en el corto plazo.

"Estamos avanzando para resolver una demanda que lleva más de veinte años. Sabemos lo que significa el agua para cada familia y por eso esta obra tiene un valor que va mucho más allá de la infraestructura: significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", afirmó.

La Escuela de Danzas Folclóricas "Corazón Gaucho"

La celebración continuó con una presentación de la Escuela de Danzas Folclóricas "Corazón Gaucho", de Tamara Eberling, que ofreció un gato y un malambito. Y una representación de la Escuela de Danzas Soleiman de Alejandra Giuventú.

Posteriormente, los presentes compartieron el tradicional corte de la torta aniversario y se trasladaron hasta la terminal de ómnibus para participar del descubrimiento de la placa que lleva el nombre de Oscar "Lucho" Monticone.

De esta manera, Stroeder celebró sus 113 años poniendo en valor su historia, el compromiso de sus instituciones, el esfuerzo de sus vecinos y las obras que proyectan su futuro. (agencia Patagones)