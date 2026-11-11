Quedó imputado el bahiense que amenazó al papa León XIV

El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó este martes la investigación penal contra Fabio Ariel Perrone, de 58 años, por considerarlo autor de un llamado intimidatorio contra el papa León XIV, realizado el sábado previo a la llegada del sumo pontífice al país.

Acompañado en la audiencia por el auxiliar fiscal Juan Martín Vera, el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó, en esta instancia, los delitos de amenazas e intimidación pública, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 149 bis y 211, respectivamente, del Código Penal.

A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Santiago Inchausti fijó un plazo de 90 días hábiles para el desarrollo de la investigación.

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En base a la pena en expectativa y a las particulares circunstancias del caso, desde la Unidad Fiscal se requirieron diversas medidas, para asegurar la comparecencia del imputado y evitar el entorpecimiento de la investigación, en los términos del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal. Entre ellas está el deber de mantener su domicilio en la ciudad —con el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP)—, y la prohibición de salir de Bahía Blanca sin autorización judicial. El magistrado federal coincidió con lo expuesto por el MPF y dispuso la libertad del imputado sujeto a dichas medidas de coerción.

Amenazas

El caso se inició en la noche del sábado 7 de noviembre, cerca de las 22, luego de que en la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata se recibiera un llamado anónimo que transmitió una amenaza de muerte contra el papa. Las actuaciones fueron giradas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la Unidad Fiscal dado que la amenaza se vinculaba con la llegada del sumo pontífice a Argentina.

De inmediato, se dispusieron medidas urgentes que permitieron determinar la titularidad de la línea desde la cual se hizo el llamado, ubicada en Bahía Blanca. En consecuencia, se ordenaron tareas investigativas que comprobaron el lugar de residencia del hombre investigado.

El domingo, el MPF solicitó al juez órdenes de allanamiento, requisa y detención, que se otorgaron y materializaron ese mismo día, en horas de la tarde, con intervención de personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En el procedimiento, se encontró en poder de Perrone el teléfono celular desde el cual se realizó el llamado. Luego de notificársele sus derechos, quedó alojado en la comisaría de la localidad de Tornquist hasta la realización de la audiencia de formalización, en la que se dispuso su libertad mientras continúa la investigación.