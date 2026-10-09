WhatsApp prepara una nueva función en los Estados: cómo funcionará la reproducción en 2x

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, continúa mejorando sus herramientas audiovisuales y prepara una modificación para la sección de Estados, orientada a agilizar la visualización de los contenidos en formato de video mediante la opción de duplicar el ritmo de reproducción.

La novedad, detectada inicialmente en el canal de pruebas del sistema operativo iOS y recientemente incorporada a la versión beta 2.26.40.4 de Android según reportó el portal especializado WABetaInfo, permitirá que los usuarios reproduzcan las publicaciones en video a una velocidad de 2x dentro de los estados de la aplicación.

A diferencia del mecanismo implementado para acelerar audios y notas de voz mediante un botón fijo, la mecánica elegida para los posteo efímeros emula la dinámica presente en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube.

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El usuario podrá presionar de forma continua el margen derecho de su pantalla para que el clip avance al doble de su velocidad original; una vez que levante el dedo, el contenido regresará de inmediato a su velocidad estándar, habilitando un control flexible a lo largo de los 30 segundos máximos que admite cada publicación.

Si bien la compañía Meta no formalizó un calendario de lanzamiento oficial, la presencia simultánea de esta característica en otras aplicaciones de la empresa se anticipa que el despliegue para la totalidad de la base de usuarios podría concretarse en las próximas semanas tras la etapa final de calibración. (NA)