Guatemala: un helicóptero cayó al Lago de Atitlán y sus ocupantes se salvaron de milagro

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional La Aurora

Un helicóptero cayó este jueves en aguas del Lago de Atitlán, ubicado al oeste de Guatemala, aunque sus siete ocupantes salvaron milagrosamente sus vidas y fueron rescatados por personal especializado.

El incidente se produjo en jurisdicción de Panajachel, cuando la aeronave —procedente de la ciudad de Guatemala— se precipitó por motivos que aun están bajo investigación.

Como parte de las acciones de emergencia, cinco personas fueron evacuadas sanas y salvas, mientras que otras dos estuvieron desaparecidas, aunque finalmente fueron halladas.

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Por su parte, la Dirección de Aeronáutica Civil, a través de un comunicado informó que un helicóptero Airbus Helicopters EC 30, matrícula TG-GUH, sufrió un accidente en las inmediaciones del Lago de Atitlán.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a un hotel ubicado al norte del lago y transportaba a siete personas, identificadas como Andrea Lozano Ardón, Diego Díaz, César Morales Catú, Caterin Chay Carrillo, Sandra Natali Santizo Romero, Jorge Maldonado y Pablo Polanco Agustín. (NA)