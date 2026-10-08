Presentarán el plan "Ley y Orden" para trasladar la cárcel de Devoto a Marcos Paz

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participarán este jueves de la presentación del Plan "Ley y Orden", una medida del Gobierno nacional destinada a trasladar a los reclusos de la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz.

El lanzamiento de la iniciativa será a las 16 hs en la sede del Ministerio de Seguridad, donde se repasarán detalles de esta iniciativa que se enmarca en una política para descomprimir y cerrar de manera paulatina la cárcel porteña, trasladando a los detenidos a complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos.

El objetivo es garantizar la seguridad durante la mudanza de la población carcelaria, considerando el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de los internos para evitar fugas, motines o ataques externos.

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El plan "Ley y Orden" se creó formalmente mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Del operativo conjunto participan la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el SPF.

Otras actividades de agenda del Gobierno

A las 18.30 de este jueves el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, participará de la ceremonia por el 85º aniversario de Fabricaciones Militares, en la sede de esta empresa.

El viernes, en tanto, Karina Milei mantendrá una reunión con la nueva embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, en la sede diplomática del país de Medio Oriente, en el marco de las exportaciones de carne kosher a ese país.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno realizará una visita oficial a Singapur, donde mantendrá una agenda de encuentros con autoridades y empresarios para promover inversiones y explorar nuevas oportunidades para la producción argentina en los mercados de Asia-Pacífico.

La visita se da en el marco de la reciente aprobación del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y de la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). (NA)