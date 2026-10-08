“Me mandé una macana”: tras recuperar la libertad, habló el bahiense Maxi Ghione

Tras recuperar la libertad por la causa de amenazas y tenencia de armas, el actor bahiense Maxi Ghione publicó un video en el que hace referencia a su situación legal y le pidió al juez a cargo de la causa que le devuelvan sus armas y su dispositivo móvil, ya que alega que es su herramienta de trabajo.

El actor obtuvo la libertad con algunas restricciones, entre ellas: no aportar armas, fijar domicilio en la localidad de Lehmann, no acercarse ni a la víctima --Emiliano Tarragona-- ni a testigos y presentarse en la comisaría de jurisdicción a firmar la presencia cada 15 días.

En las últimas horas, el intérprete difundió un video en sus redes sociales donde habló sobre el escándalo por el cual fue detenido el pasado 29 de septiembre y, si bien fue imputado por amenazas y tenencia de armas, aún hay una investigación sobre la supuesta privación ilegítima de libertad a Tarragona, el escort que lo denunció.

En el archivo, se dirigió a sus allegados y lamentó los hechos ocurridos: “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida. A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana”, aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, dejó en claro que él no se considera "adicto" y que se sometería a pruebas para comprobarlo: “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero eso no quiere decir que sea adicto”.

El pedido de Maxi Ghione a la justicia

El actor, que además de actuar en pantalla ofrece capacitaciones y talleres sobre actuación, pidió a la fiscal y al juez que le devuelvan su dispositivo móvil: “Les pido encarecidamente que me devuelvan mi teléfono porque lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler”, insistió, y señaló que vive en una casa que alquila: “Si no trabajo, no como”.

A su vez, pidió que le devuelvan las armas que él tenía en su casa, ya que es el único hobby que practica y muchas de ellas son heredadas: “Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla. No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono”.

En ese sentido, se defendió de la causa por la que se lo investiga y aseguró que su libertad fue concedida porque es inocente: “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”. “Con esto hice sufrir a la gente que adoro, que quiero, y por eso me arrepiento. Es el único remordimiento que tengo. Y al fin y al cabo me hice daño a mí, y tampoco para tanto, che. Fue una macana”, siguió.

Por último, lamentó que todo el escándalo lo haya llevado a perder a su pareja: “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”. (NA)