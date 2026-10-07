Casi dos mil inscriptos a los nuevos cursos virtuales de acompañamiento para ingresar a la UNS en 2027

La Universidad Nacional del Sur (UNS) virtualizó este año los contenidos del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales (ATI), destinados a quienes aspiran a ingresar a la institución en 2027. La propuesta tuvo una amplia aceptación desde su puesta en marcha y, durante la primera semana, alcanzó 1.806 inscriptos.

La cifra representa casi el 30 % del número habitual de ingresantes, que ronda los 6.500 en cada inicio de año. Los aspirantes pueden descargar los contenidos y comenzar su cursado online, con acceso al material de manera asincrónica y la posibilidad de rendir presencialmente en diciembre, como primera instancia.

Según se explicó, la nueva modalidad apunta a disminuir el costo en alquileres para las familias, brindar más tiempo a los interesados para prepararse para sus cursados universitarios y permitirles trabajar a su ritmo, junto con otros compañeros, docentes de sus escuelas o con apoyo particular.

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En total fueron 1.806 las personas anotadas, según informó la Dirección de Educación a Distancia. Desde la Subsecretaría de Coordinación Académica indicaron que los cursos son la antesala de las inscripciones a las carreras, que comenzarán en noviembre.

De dónde son los inscriptos

La mayor parte de los anotados, el 59 %, corresponde a interesados de Bahía Blanca, mientras que el resto se distribuye entre 113 localidades, entre ellas Coronel Suárez, Coronel Pringles y Viedma.

En cuanto a las asignaturas, casi nueve de cada diez inscriptos eligieron Matemática, una materia que comparten la mayor cantidad de carreras y que además es una de las que presenta mayores dificultades al momento de rendir.

Los cursos virtuales se dictan de manera asincrónica y representan un cambio en el ingreso a la UNS, ya que no se dictarán presencialmente en febrero, como ocurría habitualmente.

Con esta modalidad, los anotados podrán “acceder a los contenidos en cualquier momento y desde cualquier lugar, respetando las diferentes oportunidades y tiempos de aprendizaje”.

Además, los cursos virtuales son una opción tanto para quienes ingresen en 2027 como para quienes lo hayan hecho en ciclos anteriores y adeuden la aprobación de materias del programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales (ATI).

El subsecretario de Coordinación Académica, David Waimann, destacó la cantidad de inscriptos alcanzada durante los primeros días de funcionamiento del sistema.

“Consideramos una buena recepción al nuevo sistema”, señaló el funcionario.

Hasta cuándo se puede realizar la inscripción

Los interesados pueden inscribirse a través de ati.diread.uns.edu.ar hasta el 11 de diciembre.

Los exámenes serán los días 17 y 18 de diciembre, de manera presencial.

En total, las asignaturas de los ATI son 11 y dependen de las carreras que los estudiantes elijan.

Cómo son los cursos virtuales

Las actividades virtuales del ATI se realizan a través de la plataforma institucional Moodle y cuentan con material de apoyo audiovisual y escrito.

En busca de un aprendizaje progresivo, se dispondrán evaluaciones autoadministradas, aunque estas no reemplazarán la obligatoriedad de rendir el examen presencial de cierre.

La virtualización también implicó un cambio institucional. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026 se trabajó en la construcción de 12 cursos ATI Virtual, con la creación de 12 nuevas aulas Moodle, la adecuación de un cuadernillo para cada curso y la producción o edición de aproximadamente 250 videos.

Los cursos involucraron distintas áreas disciplinares: turismo, física, formación ética y ciudadana, administración y contabilidad, comprensión de textos, obstetricia, resolución de problemas, química, cuidado de la salud y matemática.

El trabajo articuló a docentes responsables, docentes y ayudantes, el equipo de la Dirección de Educación a Distancia y Educación Continua y la Secretaría General Académica.

Desde Diread explicaron que la plantilla común de aulas Moodle ocupó un lugar central en el proceso. Su función no fue solamente visual u organizativa, sino también pedagógica: la estructura compartida —bienvenida, hoja de ruta, materiales, videos, actividades, cuestionarios y criterios de finalización— buscó reducir la carga cognitiva de los estudiantes ingresantes y facilitar el reconocimiento de una lógica de navegación común entre las distintas asignaturas.

“El nuevo proyecto de ingreso permite pensar la virtualidad como una forma de innovación universitaria centrada en la accesibilidad, la coherencia institucional y el sostenimiento de las trayectorias iniciales”, sostuvieron desde la institución.