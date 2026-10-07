El Consulado local prepara la XXVI Semana de la lengua italiana en el mundo

El Consulado General de Italia en Bahía Blanca comunicó que se encuentra organizando un intenso programa de actividades para celebrar la XXVI Settimana della lingua italiana nel mondo.

Según señalaron, el objetivo de la manifestación será destacar el papel protagónico del idioma italiano en la cultura argentina y bahiense en particular, a través del lema “Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l'italiano” entre el 11 y el 23 de octubre.

En este marco, el Consulado General promueve la presentación de dos libros en italiano, de literatura para adultos y niños, en la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca.

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En colaboración con el Instituto Cultural de Bahía Blanca, se realizarán dos actuaciones teatrales en idioma italiano: la reconocida e icónica “Rosaura a las Diez” (basada en la novela de Marco Denevi) y la obra original “Astor”, ambas en el auditorio Caronti.

Gracias al fuerte enlace con los Organismos Artísticos del Sur se llevará a cabo un Gala de Lírica Italiana, con una imponente actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial, el Coro Estable de Bahía Blanca y solistas invitados.

En la sede de la Asociación Dante Alighieri se desarrollarán las tradicionales “Olimpiadi di italiano”, una competencia de lengua y cultura italiana con alumnos de escuelas bahienses y en la sede del ComItEs la clásica maratona de lectura en italiano, además de una tarde dedicada a lecturas para niños.

Finalmente, será organizado un evento didáctico-musical sobre la huella dejada por actores italianos en el cine argentino, a cargo del escritor y gestor cultural José Valle.

La Settimana della Lingua Italiana in Bahía Blanca cuenta con el reconocimiento de interés provincial de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.